TUS TERCİH EKRANI SON DAKİKA | TUS ek tercih yerleştirme tercihleri nereden ve nasıl yapılır?

TUS TERCİHLERİ EKRANI 2023? | Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri ve mezunlarının, uzmanlaşmak istedikleri branşı seçerek o branşta eğitim görmelerini sağlayan TUS tercih işlemleri başladı. Adaylar, TUS 2023 1. dönem kontenjanlarının da açıklanmasının ardından tercih işlemlerini ve detaylarını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

TUS/1 2023 TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TUS 2023 1. DÖNEM KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN

TUS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

ÖSYM tarafından 15 Nisan 2023'te yapılan TUS sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte TUS sınav sonuçları sonrasında aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini yapacak olan adaylar, boş kontenjanlar kılavuzluğunda tercihlerini yapacak. TUS tercih işlemleri için ÖSYM tarihi 1 Haziran 2023 olarak belirledi. ÖSYM takvimine göre 1 - 8 Haziran tarihleri arasında yapılacak..

TUS/1 2023 TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TUS 2023 1. DÖNEM KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN