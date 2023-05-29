KGM KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? | Karayolları 3 bin personel alımı çekilişi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

KGM KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? | Karayolları Genel Müdürlüğü'nün çeşitli branşlarda yapacağı 3 bin personel alımı için geri sayım devam ediyor. Binlerce vatandaşın başvuruda bulunduğu ilanda, istihdam sağlanacak kişiler kura çekilişi ile belli olacak. 30 Mayıs Salı ve 31 Mayıs Çarşamba günü çekilecek kura hakkında arama motorlarında 'KGM kura çekilişi saat kaçta? Karayolları 3 bin personel alımı çekilişi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?' sorgulamaları yapılıyor. İşte merak edilenler...

KARAYOLLARI 3 BİN PERSONEL ALIMI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), resmi sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, işe alınacak sürekli işçilerin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Genel Müdürlük tarafından doğrudan noter kurası ile belirleneceğini bildirdi.

Kura çekilişi 30 Mayıs Salı günü saat 10.00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır. Çekiliş 31 Mayıs Çarşamba günü yine saat 10.00'da, bu kez Kastamonu ile başlayacak ve Düzce ile sona erecektir.

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Genel Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşecektir. (Noter kurasına, salonun kapasitesi kadar sınırlı sayıda (en fazla 500 katılımcı/istekli) izleyici alınacaktır.) Kura çekilişinin herhangi bir kanalda veya dijital mecralarda canlı yayınlanacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

30 MAYIS SALI GÜNÜ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLLER

Adana

Adıyaman

Afyonkarahisar

Ağrı

Amasya

Ankara

Antalya

Artvin

Aydın

Balıkesir

Bilecik

Bingöl

Bitlis

Bolu

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Edirne

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Gümüşhane

Hakkari

Hatay

Isparta

Mersin

İstanbul

İzmir

Kars

31 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLLER