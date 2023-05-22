Haberler Haberler UZMAN ÖĞRETMEN SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN 2023? | Uzman ve başöğretmenlik sınav başvuru tarihleri, şartları ve başvuru kılavuzu

UZMAN ÖĞRETMEN SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN 2023? | Uzman ve başöğretmenlik sınav başvuru tarihleri, şartları ve başvuru kılavuzu

Uzman ve başöğretmenlik sınavına katılmak isteyen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarının ardından araştırmalara başladı. Öğretmenlik Meslek Kanunuyla birlikte yürürlüğe giren sınav uygulamaları hakkında arama motorlarında araştırılan 'Uzman öğretmen sınav başvurusu ne zaman 2023? Uzman ve başöğretmenlik sınav başvuru tarihleri, şartları ve başvuru kılavuzu' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:01 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:01
UZMAN ÖĞRETMEN SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN 2023? | Uzman ve başöğretmenlik sınav başvuru tarihleri, şartları ve başvuru kılavuzu

UZMAN ÖĞRETMEN SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN 2023? | Uzman ve Başöğretmenlik sınavları başvuru süreci için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarının ardından başvuru şartında görev süresinin 5 yıla indirildiği bildirilirken Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak sınavlar hakkında arama motorlarında 'Uzman öğretmen sınav başvurusu ne zaman 2023? Uzman ve başöğretmenlik sınav başvuru tarihleri, şartları ve başvuru kılavuzu' konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

2023 UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik takvimi açıklandı. Takvime göre başvurular 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

2023 UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Yazılı Sınav, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 19 Kasım 2023 Pazar günü 81 ilde yapılacak.

2023 UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yazılı sınav sonuçlarının ilanı ise 24 Kasım 2023 tarihinde, https://www.meb.gov.tr internet adresinden erişime açılacak

2023 UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

2023 UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2023 BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

DİĞER
Sinem Kobal'dan kızları ve annesiyle hafta sonu kaçamağı! Kızları Lalin ve Leyla ile poz veren Sinem Kobal'a "annelik çok yakıştıı" yorumları!
Müge Anlı çocuklarıyla sırra kadem basan Sevgi Demirci olayında kan donduran detaya ulaştı! Yıkık evden çıkan kanlı lavabo ve ayakkabı...
G.Saray'ın Icardi teklifi belli oldu!
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (22 Mayıs)
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
29 Mayıs'ta öğretmenler idari izinli mi?
29 Mayıs'ta okullar tatil mi 2023?
Okullar ne zaman kapanacak 2023?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan flaş hamle! İsveçli yıldız... G.Saray'dan flaş hamle! İsveçli yıldız... 15:12
Juventus'a şok! 11 puan silme cezası... Juventus'a şok! 11 puan silme cezası... 14:48
Toprak Razgatlıoğlu Yamaha'dan ayrılıyor! Toprak Razgatlıoğlu Yamaha'dan ayrılıyor! 14:43
Trabzonspor - F. Karagümrük maçı hangi kanalda? Trabzonspor - F. Karagümrük maçı hangi kanalda? 14:42
Ferrari'den Hamilton'a çılgın teklif! Ferrari'den Hamilton'a çılgın teklif! 14:30
Anadolu Efes'ten başantrenör açıklaması! Anadolu Efes'ten başantrenör açıklaması! 14:20
Daha Eski
Zaniolo için flaş iddia! İtalyanlar yazdı Zaniolo için flaş iddia! İtalyanlar yazdı 14:02
Valerien Ismael'den flaş Beşiktaş itirafı! Valerien Ismael'den flaş Beşiktaş itirafı! 13:25
Spor Toto 1. Lig'de play-off programı belli oldu Spor Toto 1. Lig'de play-off programı belli oldu 12:48
F.Bahçe forvet transferinde bombayı patlatıyor! F.Bahçe forvet transferinde bombayı patlatıyor! 12:44
Trabzonspor - F. Karagümrük maçı saat kaçta? Trabzonspor - F. Karagümrük maçı saat kaçta? 12:18
Trabzonspor-Karagümrük maçının VAR'ı belli oldu Trabzonspor-Karagümrük maçının VAR'ı belli oldu 12:16