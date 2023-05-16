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16 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ 2023? | Seçimden sonra okul ne zaman açılacak? 16 Mayıs'ta okul var mı?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin ardından okullarda yapılan oy kullanma işlemi tamamlandı. Oy sayımlarının devam etmesi sebebiyle 15 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil olacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bu duyurusunun ardından arama motorlarında 16 Mayıs'ın da tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki 16 Mayıs okullar tatil mi 2023? Seçimden sonra okul ne zaman açılacak? 16 Mayıs'ta okul var mı? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 15:01 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 15:01
16 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ 2023? | Seçimden sonra okul ne zaman açılacak? 16 Mayıs'ta okul var mı?

16 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ 2023? | Türkiye'nin yüzüncü yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde ilk tur geride kaldı. Oylar sayılmaya devam ederken ilkokul, ortaokul ve liselerde kullanılan oyların sayımının sekteye uğramaması adına 15 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil edildi. Peki Seçimden sonra okul ne zaman açılacak? 16 Mayıs'ta okul var mı? İşte detaylar...

SEÇİMDEN SONRA OKUL NE ZAMAN AÇILACAK? 16 MAYIS'TA OKUL VAR MI?

Seçimden önce açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, seçim güvenliği adına okulların 15 Mayıs Pazartesi günü de tatil edileceğini duyurdu. Hafta sonu tatilinin ardından bir gün de seçim sebebiyle tatil edilen okullar, 16 Mayıs Salı günü eğitime başlayacak. Yani 16 Mayıs'ta okul tatili bulunmuyor. Öğrenciler yalnızca seçimden sonraki gün yani 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü tatil yapacak.

İKİNCİ TURA GİDİLİRSE OKULLAR TATİL OLACAK MI?

İkinci tur ile ilgili henüz sonuçlar kesinleşmediğinden konuya ilişkin resmi bir açıklama da bulunmuyor. Ancak seçimlerin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs Pazar günü kullanılacak oyların ardından, ilk turda olduğu gibi okulların 29 Mayıs Pazartesi günü de tatil olması beklenmektedir.

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