16 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ 2023? | Seçimden sonra okul ne zaman açılacak? 16 Mayıs'ta okul var mı?

16 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ 2023? | Türkiye'nin yüzüncü yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde ilk tur geride kaldı. Oylar sayılmaya devam ederken ilkokul, ortaokul ve liselerde kullanılan oyların sayımının sekteye uğramaması adına 15 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil edildi. Peki Seçimden sonra okul ne zaman açılacak? 16 Mayıs'ta okul var mı? İşte detaylar...

SEÇİMDEN SONRA OKUL NE ZAMAN AÇILACAK? 16 MAYIS'TA OKUL VAR MI?

Seçimden önce açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, seçim güvenliği adına okulların 15 Mayıs Pazartesi günü de tatil edileceğini duyurdu. Hafta sonu tatilinin ardından bir gün de seçim sebebiyle tatil edilen okullar, 16 Mayıs Salı günü eğitime başlayacak. Yani 16 Mayıs'ta okul tatili bulunmuyor. Öğrenciler yalnızca seçimden sonraki gün yani 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü tatil yapacak.

İKİNCİ TURA GİDİLİRSE OKULLAR TATİL OLACAK MI?

İkinci tur ile ilgili henüz sonuçlar kesinleşmediğinden konuya ilişkin resmi bir açıklama da bulunmuyor. Ancak seçimlerin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs Pazar günü kullanılacak oyların ardından, ilk turda olduğu gibi okulların 29 Mayıs Pazartesi günü de tatil olması beklenmektedir.