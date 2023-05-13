SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 13 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

13 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 13 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 13 Mayıs Cumartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

13 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

13 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Yeni bölüm yayınlanıp kazanan belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.