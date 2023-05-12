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HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJLARI | Sevgiliye, arkadaşa, eşe, anneye 2023 Hemşireler günü mesajları

Hemşireler Günü mesajları günün öne çıkan konuları arasında yer alıyor. 12 Mayıs 2023 hemşirelere özel olarak kutlanıyor. Bugün aynı zamanda Florence Nightingale’in doğum günüdür. 12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü ilan edilmiştir. Bu önemli gün 12 Mayıs 1974 yılından bu yana resmi olarak kutlanıyor. Bu anlamlı günü kutlayacak olanlar Hemşireler Günü mesajlarını Whatsapp, SMS ve Facebook üzerinden gönderecekler. İşte, Hemşireler Günü mesajları ve sözleri için en güzel seçenekler.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 15:21 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 15:40
HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJLARI | Sevgiliye, arkadaşa, eşe, anneye 2023 Hemşireler günü mesajları

HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJLARI - Hemşireler Günü mesajları ve sözleri 2023 yılında yoğun ilgi görüyor. Hemşireler Günü her sene 12 Mayıs tarihinde kutlanıyor. Günün anlam ve önemine uygun paylaşımlar yapmak isteyenler, sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. İşte en güzel Hemşireler Günü mesajları ve sözleri için seçenekler

HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJLARI 2023

  • Tüm hemşirelerimizin, Hemşireler Haftasını kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum.
  • Gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan tüm hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.

  • Ebe ve hemşireler günü kutlu olsun. Bu ülke sizinle gurur duyuyor.
  • Sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi haline gelen hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.

  • Hayatımız ve sağlığımız için emek harcayan hemşirelerimizin Hemşireler Günü ve Hemşireler Haftası kutlu olsun.
  • 12-18 Mayıs Hemşireler haftası. Bütün hemşirelerimizin Hemşireler günü kutlu olsun.

Sağlık ordusunun vazgeçilmezleri hemşirelerin hemşireler günü kutlu olsun.

12 Mayıs Dünya Hemşireler günü, sağlık personelimize kutlu ve hayırlı olsun

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