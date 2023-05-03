Haberler Haberler NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI? - TÜİK 2023 Nisan enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI? - TÜİK 2023 Nisan enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi

2023 yılının Nisan ayı enflasyon rakamları, asgari ücret ve memur zammına kısa bir süre kala merakla bekleniyor. Her ayın 3'ünde açıklanarak iç ve dış piyasaları büyük ölçüde etkileyen enflasyon, ara zamların yanı sıra kira artış oranı, altın fiyatları, pazar fiyatları gibi birçok alanda belirleyici etken olarak biliniyor. Peki TÜİK 2023 Nisan ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte enflasyon oranı beklenti anketi ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 07:30 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 07:50
NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI? - TÜİK 2023 Nisan enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI? | 2023 yılının dördüncü enflasyon verileri vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. 6 aylık enflasyon verisinin ardından memur maaş farkı ve ara zamların tutarı belli olurken kira artış oranları ve maaş zamları dahil birçok alanı etkileyen Nisan ayı enflasyonu hakkında arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Peki TÜİK 2023 Nisan ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

TÜİK 2023 NİSAN AYI ENFLASYONU NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın 3'ünde bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Nisan ayı enflasyonu da 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak. Nisan ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı da netleşecek. Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için dördüncü veri olacak.

NİSAN AYI ENFLASYONU BEKLENTİ VE TAHMİNLERİ

TÜİK tarafından 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak Nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,65 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,65 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,9 ve en yüksek yüzde 3,5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi nisanda yüzde 49,56'dan 46,26'ya geriledi. Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,29 artış göstermişti.

MART AYI ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayına ilişkin enflasyonu açıkladı. Buna göre, 2023 yılında aylık enflasyon 2,29 yıllık ise yüzde 50,51 oldu.

Tüketici fiyatları bazında Mart'ta en fazla fiyat artışı yüzde 19,90 ile dana etinde oldu. Dana eti fiyatlarındaki artışı yüzde 15,16 ile şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri, yüzde 11,16 ile yumurta ve yumurtayla ilgili ürünler, yüzde 10,88 ile paket turlardaki artışlar izledi.

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 9,40 ile orta öğretim, yüzde 6,66 ile yemek odası ve oturma odası mobilyaları, yüzde 6,19 ile kahve, yüzde 5,89 ile kümes hayvanları eti, yüzde 5,38 ilaçlar, yüzde 4,96 ile makarna çeşitleri yer aldı.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'da şoke eden ayrılık! Okan Buruk'un prensi taraftarın sevgilisiydi: İşte yeni adresi...
Adana'da vahşet! Cinnet getiren koca karısının, kayınvalidesinin, kayınbabasının ve engelli kayınbiraderinin boğazını kesti!
İşte Jesus'un Sivas maçı 11'i
G.Saray'da OHAL kararı! 4 yıldızın menajerine uyarı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
FED Nisan ayı faizi ne zaman açıklanacak?
Son dakika deprem mi oldu 3 Mayıs?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Anneler günü ne zaman? 2023 Anneler Günü hangi gün?
Karayolları işçi alımı başvuru ekranı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid'e R.Sociedad darbesi! Real Madrid'e R.Sociedad darbesi! 01:12
Real Madrid'e R.Sociedad darbesi! Real Madrid'e R.Sociedad darbesi! 00:56
İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu! İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu! 00:56
İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu! İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu! 00:48
Cimbom F.Bahçeli yıldıza göz dikti! Cimbom F.Bahçeli yıldıza göz dikti! 00:23
Real Madrid seriyi 2-1'e getirdi! Real Madrid seriyi 2-1'e getirdi! 00:22
Daha Eski
Real Madrid seriyi 2-1'e getirdi! Real Madrid seriyi 2-1'e getirdi! 00:22
F.Bahçe'den yılın transfer bombası! F.Bahçe'den yılın transfer bombası! 00:13
G.Saray transferde şaha kalktı! Bayern'in yıldızı Aslan olacak G.Saray transferde şaha kalktı! Bayern'in yıldızı Aslan olacak 00:11
Güneş'ten sakatlık açıklaması! Güneş'ten sakatlık açıklaması! 00:11
PFDK sevkleri açıkladı! Beşiktaş ve F.Bahçe... PFDK sevkleri açıkladı! Beşiktaş ve F.Bahçe... 00:11
F.Bahçe'den gidenler coşuyor! F.Bahçe'den gidenler coşuyor! 00:11