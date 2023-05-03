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MEMUR MAAŞ FARKI 2023 | 4 aylık enflasyon verisiyle memur emekli maaş enflasyon farkı hesaplama - Memura ek zam olacak mı?
Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Aylık , yıllık ise olarak açıklanan enflasyonun ardından yılında 4. verileriyle birlikte memur ve emekli maaş farkı hesaplamaları da yapıldı. Temmuz ayında yapılacak ara zam için büyük önem taşıyan enflasyon verilerinin ardından arama motorlarında araştırılan 'Memur maaş farkı 2023, 4 aylık enflasyon verisiyle memur emekli maaş enflasyon farkı hesaplama' konularını ve Memura ek zam olacak mı? sorusunun cevabını haberimizde derledik...