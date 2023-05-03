100 BİN VARİL PETROL NE KADAR, KAÇ DOLAR, KAÇ TL? | Cudi'de petrol müjdesi - Cudi, Gabar Dağı nerede?

CUDİ'DE PETROL MÜJDESİ | Konya'daki Toplu Açılış Töreni'nde petrol rezervi bulunduğu müjdesini veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günlük 100 bin varil kapasiteye sahip rezervin detaylarını açıkladı. Cudi, Gabar Dağı'nda bulunan petrolün kalitesinin yüksek olduğunu bildiren Erdoğan'ın açıklamalarının ardından arama motorlarında '100 bin varil petrol ne kadar, kaç dolar, kaç TL? Cudi, Gabar Dağı nerede?' soruları en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte detaylar...

100 BİN VARİL PETROL NE KADAR, KAÇ DOLAR, KAÇ TL?

SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre). Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,66 dolardan işlem görüyor. Bu durumda 100 bin varil petrol 7.966.000 dolar ediyor.

1 dolar, piyasalarda 3 Mayıs Çarşamba gününden itibaren 19,48 TL'den işlem görürken 7 milyon 966 bin dolar 155 milyon 177 bin 680 TL'ye denk geliyor.

CUDİ, GABAR DAĞI NEREDE?

Cudi Dağı Türkiye'nin Şırnak ilinin Silopi ilçesinde yeralan, 2 144 metre (6,935 ft) yüksekliğe sahip bir dağdır. Tufan'dan sonra Nuh'un Gemisi'nin indiği yer olduğuna inanılır. Kurak bir bölgede bulunan 'Cûdî Dağı'nın yüksek kesimleri çok yağış alır. Bundan dolayı 1.500-2.000 metreler arasında çam ve meşe ormanları vardır. Türkiye-Irak sınırına 15 km mesafede ve elips biçiminde olan Cûdî Dağı üzerinde 2.000 metreyi aşan dört doruk bulunur. Bunlardan 2.017 metre yükseklikte olanı "Nuh Peygamber Ziyaret Tepesi" olarak anılır.

Türkiye'nin Şırnak ilinin kuzeydoğusunda bulunan Güneydoğu Toroslar üzerinde bulunan dağdır. Batı ve Güney'inde Dicle Nehri varken, Güneydoğusu'nda ise Cudi Dağı yer alır.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN PETROL MÜJDESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Toplu Açılış Töreni'nde petrol keşfine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Güneş ve rüzgarın enerji sepetimizdeki payını bunun için artırıyoruz. Bugün dev bir enerji panellerinin olduğu Karapınar'a gideceğiz. O devasa enerji santralinin panellerinin olduğu yeri göreceğiz. Bu da Konya'ya nasip oldu. Bor madenimizi kendimiz işlemeye işte bunun için önem veriyoruz. Ülkemizin farklı yerlerinde petrol kuyularını bunun için açıyoruz. Attığımız tüm adımların olumlu neticelerini artık tek tek alıyoruz. Enerji hamlelerimize kara çalanlara da yeni hamlelerimizle hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. Daha önce petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilen bölgelerden hamdolsun şimdi petrol üretmeye başlattık. Dünyada karada yapılan 10 büyük keşiften birini geçen sene Türkiye olarak biz gerçekleştirdik. Cudi Gabar'dan günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol bulduk. Yeni petrol kuyusunun adı Şehit Aybüke Yalçın. Ey teröristler işte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe var mı? Aynı bölgeden yeni müjdeler de bekliyoruz."