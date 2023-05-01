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BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? 1 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bnakaların bugün çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Resmi tatil olan günlerde bankaların da dahil olduğu kamu kurum ve kuruluşları çalışmazken arama motorlarında araştırılan 'Bugün bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu?' sorularının cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 10:20
BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? 1 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu?

Emek ve Dayanışma günü olan ve her yıl kutlanan 1 Mayıs, bu yıl da coşkuyla karşılandı. İşçi haklarının öneminin vurgulandığı 1 Mayıs günü bankaların vatandaşlara hizmet verip vermediği ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Bugün bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs 2023 tarihinde Emek ve Dayanışma günü olarak da bilinen işçi bayramı, 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, resmi tatil olduğu için bankalar çalışmayacak.

1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs 2023 İşçi Bayramı resmi tatil kabul edildiğinden dolayı, okullar tatil olacak. Öğrenciler hafta sonu tatili ile 1 Mayıs'ı birleştirecek. Yani Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri (29-30-1 Mayıs) okullar tatil olacak.

1 MAYIS NEDİR, NASIL VE NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

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