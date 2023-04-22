Haberler Haberler BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2023? | Ramazan Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir köprü ve otoyollar bedava mı?

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2023? | Ramazan Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir köprü ve otoyollar bedava mı?

Ramazan Bayramı heyecanı tüm Müslümanları sardı. Ramazan ayının son gününün ardından 30 gün oruç tutarak nefislerini sınayan insanların Allah'a, verdiği nimetlere şükretmek, dayanışma ve yardımlaşmayı artırmak, küslerle barışmak ve sevdikleriyle güzel vakit geçirmek için fırsat olan Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı ise merak ediliyor. Peki Ramazan Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir köprü ve otoyollar bedava mı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 08:10 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 08:10
BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2023? | Ramazan Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir köprü ve otoyollar bedava mı?

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2023? | Ramazan Bayramı, tüm Müslümanlara neşesi ve huzuruyla geldi. Ramazan ayının sona ermesiyle eda edilen Ramazan Bayramı dinde büyük öneme sahipken yarıdmlaşma, dayanışma, sevgi, saygı ve hoşgörünün had safhada olduğu bu mübarek günlerde insanlar, sevdiklerinin yanında olmak için yollara düşüyor. Peki bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir köprü ve otoyollar bedava mı? İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan Pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

BAYRAMDA İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE OTOYOL VE KÖPRÜLER BEDAVA MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak.

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Kanarya'da tarihi ayrılık zamanı...
Hadise ve Sinan Akçıl arasında kıran kırana rekabet! Sadece 3 günde...
Cimbom'un 7 maddelik Devler Ligi planı!
F.Bahçe'de 2 yıldız isimde mutlu son!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Son dakika deprem mi oldu 22 Nisan?
Bayram mesajları 2023 (Dualı, hadisli)
Kurumsal Ramazan Bayramı mesajları 2023
Bayram menüsü 2023 - Bayram özel yemekler
Peygamber Efendimiz'in Ramazan Bayramı duası
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Icardi şoku! G.Saray'a Icardi şoku! 00:10
G.Saray'da derbi öncesi büyük tehlike! G.Saray'da derbi öncesi büyük tehlike! 00:10
Firmino'da Aslan'a iki dünya devi rakip oldu! Firmino'da Aslan'a iki dünya devi rakip oldu! 00:10
F.Bahçe'nin gözdesi Hazard'ın yeni adresi netleşti! F.Bahçe'nin gözdesi Hazard'ın yeni adresi netleşti! 00:10
Kartal'da G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Kartal'da G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! 00:10
İşte Sanchez'in transfer talebi! G.Saray... İşte Sanchez'in transfer talebi! G.Saray... 00:10
Daha Eski
Kanarya'nın sol bek planı netleşti! Kanarya'nın sol bek planı netleşti! 00:10
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu 00:10
Flaş detay! 20 gün önce Pedro için yazı gelmiş Flaş detay! 20 gün önce Pedro için yazı gelmiş 00:10
Karagümrük maçında oynayacak mı? Belli oldu Karagümrük maçında oynayacak mı? Belli oldu 00:10
Maç sonu olay sözler! "Hakem faciası" Maç sonu olay sözler! "Hakem faciası" 00:10
Kartal'da sürpriz gelişme! Talibi çıktı Kartal'da sürpriz gelişme! Talibi çıktı 00:10