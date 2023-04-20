Haberler Haberler DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA | 20 Nisan'da meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA | 20 Nisan'da meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki iki büyük depremin ardından ülke çapında artçı sarsıntılar devam ediyor. Merkezüssü Kahramanmaraş'ın yanı sıra 10 ilde daha yıkıcı etkilere sebep olan depremler, fay hatlarında yeni hareketlenmelere sebep olurken Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verileriyle 20 Nisan'da meydana gelen depremler ve artçı depremlerin büyüklüklerini haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 07:40 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 07:50
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA | 20 Nisan'da meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

20 NİSAN SON DAKİKA DEPREM | Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından artçı sarsıntılar, ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle depremin merkezüssü Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Malatya, Elazığ gibi sarsıntıdan yıkıcı hasarlar alan kentlerde artçıların şiddeti 5'in üzerine çıkarken yaşanan son depremler de vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. İşte 20 Nisan Perşembe son depremler ve artçılar...

20 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

DİĞER
Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi tanınmaz halde! 62 yaşındaki Sevtap Parman'a yıllar acımadı!
Defne Samyeli sessizliğini bozdu! Derin Talu sevgilisi Emircan Şahin tarafından darp mı edildi?
F.Bahçeli oyuncular penaltı beklemişti! Toroğlu yorumladı
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek 20 Nisan 2023?
Güneş tutulması saat kaçta, kaç dakika sürecek?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Çılgın Sayısal loto çekildi! (19 Nisan)
Antalya iftar ve sahur vakti 20 Nisan Perşembe
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli oyuncular penaltı beklemişti! Toroğlu yorumladı F.Bahçeli oyuncular penaltı beklemişti! Toroğlu yorumladı 01:32
Erman Toroğlu'dan flaş iddia: Günlük 10 bin liraya... Erman Toroğlu'dan flaş iddia: Günlük 10 bin liraya... 01:32
Jorge Jesus'tan olay Süper Lig yorumu! Jorge Jesus'tan olay Süper Lig yorumu! 01:32
F.Bahçe Başakşehir deplasmanında kazandı! F.Bahçe Başakşehir deplasmanında kazandı! 01:32
F.Bahçe yarışta kaldı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... F.Bahçe yarışta kaldı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... 01:32
Manchester City yarı finalde! Manchester City yarı finalde! 01:32
Daha Eski
Devler Ligi yarı finalinde Milano derbisi! Devler Ligi yarı finalinde Milano derbisi! 01:32
Başakşehir-F.Bahçe maçında 2 kırmızı kart! Başakşehir-F.Bahçe maçında 2 kırmızı kart! 01:32
Adana Demir'den deplasmanda kritik galibiyet! Adana Demir'den deplasmanda kritik galibiyet! 01:32
Toroğlu'dan Jesus'a flaş Arda Güler eleştirisi! Toroğlu'dan Jesus'a flaş Arda Güler eleştirisi! 01:32
F.Bahçe savunmasında hata golle sonuçlandı! F.Bahçe savunmasında hata golle sonuçlandı! 01:32
Kayseri'de puanlar paylaşıldı! Kayseri'de puanlar paylaşıldı! 01:32