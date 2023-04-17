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TCG ANADOLU ZİYARET SAATLERİ AÇIKLANDI! | TCG Anadolu ziyaret tarih ve saatleri belli oldu!

TCG Anadolu, tüm dünyada gündem olan ülkemizin ilk SİHA gemisi olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmişti. Vatandaşların büyük ilgisinin bulunduğu TCG Anadolu gemisi ziyarete açılacak. Ziyaret tarihi ve saati arama motorlarında araştırılıyor. Peki, TCG Anadolu nasıl ve nerede ve ne zaman ziyaret edilebilecek? TCG Anadolu Gemisi gezilebilecek mi? Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 15:33 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 15:40
TCG ANADOLU ZİYARET SAATLERİ AÇIKLANDI! | TCG Anadolu ziyaret tarih ve saatleri belli oldu!

TCG ANACOLU ZİYARET SAATLERİ BELLİ OLDU! - Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, vatandaşların ziyaretine açılacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi ile tüm dünya gündeminde yer alan TCG Anadolu'nun ziyaret saatleri, ziyaret yeri ve şartları merak ediliyor. Peki, TCG Anadolu nasıl ve nerede ve ne zaman ziyaret edilebilecek? TCG Anadolu Gemisi gezilebilecek mi?

TCG ANADOLU ZİYARET SAATLERİ BELLİ OLDU MU?

Gemi, Sarayburnu Limanı'nda şu gün ve saatlerde ziyaret edilebilecek:

  • 17 Nisan 13.00-18.00
  • 18 Nisan 10.00-18.00
  • 19 Nisan 10.00-18.00
  • 21 Nisan 10.00-18.00
  • 22 Nisan 10.00-18.00
  • 23 Nisan 10.00-18.00

24 NİSAN'DA İSTANBUL BOĞAZI'NDA OLACAK!

Sarayburnu Limanı'nda 17,18,19,21,22,23 Nisan tarihlerinde ziyaret edilebilecek olan TCG Anadolu gemisi, 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek vatandaşları selamlayacak.

TCG ANADOLU ÖZELLİKLERİ

  • Gemi boyu ve genişliği: 232x32 m
  • Azami yükseklik: 58 m
  • Maksimum sürat: 21 knots
  • Hareket siası: 9.000 mil
  • Ağır yük garajı: 1.410 m²
  • Hafif yük garajı: 1.880 m²
  • Gemi havuzu: 1.165 m²
  • Hangar: 900 m²
  • Uçuş güvertesi: 5.440 m²
  • Savaş uçağı kapasitesi: 6 adet savaş uçağı
  • Taarruz helikopteri kapasitesi: 4 adet T-129 Atak

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