TCG ANADOLU ZİYARET SAATLERİ AÇIKLANDI! | TCG Anadolu ziyaret tarih ve saatleri belli oldu!

TCG ANACOLU ZİYARET SAATLERİ BELLİ OLDU! - Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, vatandaşların ziyaretine açılacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi ile tüm dünya gündeminde yer alan TCG Anadolu'nun ziyaret saatleri, ziyaret yeri ve şartları merak ediliyor. Peki, TCG Anadolu nasıl ve nerede ve ne zaman ziyaret edilebilecek? TCG Anadolu Gemisi gezilebilecek mi?

TCG ANADOLU ZİYARET SAATLERİ BELLİ OLDU MU?

Gemi, Sarayburnu Limanı'nda şu gün ve saatlerde ziyaret edilebilecek:

17 Nisan 13.00-18.00

18 Nisan 10.00-18.00

19 Nisan 10.00-18.00

21 Nisan 10.00-18.00

22 Nisan 10.00-18.00

23 Nisan 10.00-18.00

24 NİSAN'DA İSTANBUL BOĞAZI'NDA OLACAK!

Sarayburnu Limanı'nda 17,18,19,21,22,23 Nisan tarihlerinde ziyaret edilebilecek olan TCG Anadolu gemisi, 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek vatandaşları selamlayacak.

TCG ANADOLU ÖZELLİKLERİ