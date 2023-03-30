Haberler Haberler YÜZ YÜZE EĞİTİM TARİHİ BELLİ OLDU | YÖK AÇIKLADI

YÜZ YÜZE EĞİTİM TARİHİ BELLİ OLDU | YÖK AÇIKLADI

Son dakika gelişmesi ile YÖK, üniversitelerde yüz yüze eğitim başlangıç tarihini duyurdu. Deprem felaketi ardından üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK yüz yüze eğitim başlangıç tarihi ne? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 16:50 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 17:10
YÜZ YÜZE EĞİTİM TARİHİ BELLİ OLDU | YÖK AÇIKLADI

YÖK SON DAKİKA AÇILAMASI - Kahramanmaraş merkezli depremin ardından alınan karar doğrultusunda üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Yüz yüze eğitimin başlangıç tarihi merakla bekleniyordu. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YÖK AÇIKLADI!

YÖK, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI ÇEVRİMİÇİ OLARAK YAPILACAK!

YÖK Başkanı Özvar, bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacağını bildirdi.

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