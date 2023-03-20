RAMAZAN PİDESİ NE KADAR 2023? | Ramazan pidesi fiyatları - Yumurtalı, tereyağlı, sütlü ramazan pidesi ne kadar oldu?

RAMAZAN PİDESİ NE KADAR 2023? | On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayı nihayet geldi. İslamiyet açısından büyük öneme sahip olan ve bir ay boyunca oruç tutularak Allah'a yakınlaşmak, zor durumdaki insanları anlamak ve şükrederek elimizdeki nimetlerin kıymetini bilmek gibi sebeplerle Müslümanlara farz kılınan oruçla birlikte nafile namazı olan Teravih de başlıyor. Peki Ramazan ile özdeşleşen ramazan pidesi ne kadar? Ramazan pidesi ne kadar 2023? Ramazan pidesi fiyatları - Yumurtalı, tereyağlı, sütlü ramazan pidesi ne kadar oldu? İşte cevaplar...

RAMAZAN PİDESİ NE KADAR OLDU 2023?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı tarafından yapılan açıklama ile Türkiye genelinde 300 gramlık pidenin Ramazan ayı boyunca 10 liradan satışa sunulacağı bildirildi.

YUMURTALI, TEREYAĞLI, SÜTLÜ RAMAZAN PİDESİ NE KADAR OLDU?

Yumurtalı, tereyağlı ve sütlü pidenin fiyatları fırından fırına değişiklik göstermekte olup onlar için net bir fiyat bilgisi paylaşılmadı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pide fiyatlarına ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Pide geçen sene 6 liradan satılıyordu, ekmek 3 liraydı. Bu sene ekmek 5 lira, pide 10 lira olma ihtimali yüksek. Maliyet hesabını yaparak ilgili kurumlara müracaat yapılacak. İllere göre gramlarda farklılık arz edebilir. Ekmekle pide arasında azami yüzde 30 fiyat farkı meydana gelmiş oluyor. Geçen yıla göre azami yüzde 55 fark olur. Önümüzdeki hafta başında netleşmiş olur."

"EKMEĞE ZAM YOK"

Balcı açıklamalarını şöyle sürdürdü: Yaklaşan Ramazan ayının ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ekmek fiyatında bir değişiklik yok ülke genelinde ekmek 5TL; gündemimizde ekmek fiyatında bir değişiklik bulunmuyor.