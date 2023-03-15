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TOKİ İŞ YERİ KURALARI CANLI İZLE | TOKİ iş yeri kura çekimi başladı mı? - TOKİ iş yeri kurası isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim İlk İş Yerim için iş yeri kuraları 15 Mart itibarıyla başlıyor. İlk kez çekilen iş yeri kuralarında 3 bin 106 iş yeri için hak sahipleri belli olacak. İlk etapta Aksaray, Konya, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Denizli, İzmir,Kastamonu, Konya, Tekirdağ, Trabzon ve Van dam yapılacak çekilişler için arama motorlarında 'TOKİ iş yeri kuraları canlı izle, TOKİ iş yeri kura çekimi başladı mı? ve TOKİ iş yeri kurası isim listesi' konuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 10:20 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 10:30
TOKİ İŞ YERİ KURALARI CANLI İZLE | TOKİ iş yeri kura çekimi başladı mı? - TOKİ iş yeri kurası isim listesi

TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında iş yeri kura çekilişleri 15 Mart Çarşamba günü başlıyor. İlk etapta 12 şehirde, 3 bin 156 adet iş yeri için yapılacak çekilişler hakkında arama motorlarında 'TOKİ iş yeri kuraları canlı izle, TOKİ iş yeri kura çekimi başladı mı? ve TOKİ iş yeri kurası isim listesi! konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİMİ BAŞLADI MI?

TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında iş yerleri için yapılacak kura çekilişleri, 15 Mart 2023 Çarşamba günü, saat 10.00'da başlayacak. TOKİ'nin resmi Youtube kanalı üzeriden canlı olarak yayınlanacak olan Noter huzurundaki kura çekilişleri, önümüzdeki günlerde devam edecek.

TOKİ HANGİ İLDE KAÇ İŞ YERİ YAPACAK?

  • Aksaray Merkez: 220 iş yeri (kura tarihi 15 Mart Çarşamba)
  • Konya Meram 308 iş yeri (kura tarihi 15 Mart Çarşamba)
  • Isparta Merkez 271 iş yeri (kura tarihi 15 Mart Çarşamba)
  • Afyonkarahisar Dinar 55 iş yeri (kura tarihi 15 Mart Çarşamba)
  • Afyonkarahisar Şuhut 44 iş yeri (kura tarihi 15 Mart Çarşamba)
  • Ankara Gölbaşı 1.100 iş yeri (kura tarihi 15 Mart Çarşamba)
  • Denizli Bozkurt 88 iş yeri (kura tarihi 15 Mart Çarşamba)
  • İzmir Torbalı 77 iş yeri (kura tarihi 15 Mart Çarşamba)
  • Kastamonu Tosya 81 iş yeri (kura tarihi 15 Mart Çarşamba)
  • Konya Çumra 25 iş yeri (kura tarihi 15 Mart Çarşamba)
  • Tekirdağ Süleymanpaşa 276 iş yeri (kura tarihi 15 Mart Çarşamba)
  • Trabzon Of 286 iş yeri (kura tarihi 15 Mart Çarşamba)
  • Van Edremit 275 iş yeri (kura tarihi 15 Mart Çarşamba)

TOKİ İŞ YERİ KURALARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

📌AKSARAY MERKEZ TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

📌KONYA MERAM TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

📌KONYA ÇUMRA TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

📌ISPARTA MERKEZ TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

📌AFYONKARAHİSAR ŞUHUT TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

📌ANKARA GÖLBAŞI TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

📌İZMİR TORBALI TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

📌KASTAMONU TOSYA TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

📌TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

📌VAN EDREMİT TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

📌TRABZON OF TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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