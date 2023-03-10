ALES GEÇ BAŞVURU EKRANI 2023 | ALES 1 geç başvuru son tarihi ne zaman? - ALES geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır?

ALES 2023 geç başvuruları için beklenen haber geldi. Lisansüstü eğitim almak isteyen adayların katıldığı, ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na geç başvuru yapmak isteyen adaylar araştırmalara başladı. Peki Ales geç başvuru son tarihi ne zaman? ALES geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? İşte detaylar...

2023 ALES GEÇ BAŞVURU SON TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Nisan 2023'te yapılacak ALES sınavı için geç başvurular, 10 Mart 2023 Cuma gününden itibaren alınmaya başlayacak. Geç başvuru dönemi 13 Mart saat 23.59'da sona erecek. Başvurular ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden yapılacak. Adaylar 16 Nisan 2023 tarihinde sınava katılacaklar.

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2023 ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'nin 2023 ALES /1 için belirlediği geç başvuru ücreti 277,50 TL olarak duyuruldu.

2023 ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Adaylar geç başvuru ücreti ödemelerini yalnızca ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym.gov.tr" adresinden yapabilecekler.

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ALES HANGİ İLLERDE YAPILMAYACAK?

ÖSYM Yönetim Kurulu'nun kararıyla depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da 2023-ALES/1 yapılmayacak.

2023-ALES/1'e Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekiyor.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adaylardan sınav merkezi Adıyaman olanlar Şanlıurfa'da, sınav merkezi Hatay olanlar Adana'da, sınav merkezi Kahramanmaraş olanlar Gaziantep'te, sınav merkezi Malatya bulunanlar ise Elazığ'da sınava alınacak.