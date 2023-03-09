Haberler Haberler SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ! | 9 Mart deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ! | 9 Mart deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri

Son dakika deprem haberleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 6 Şubat tarihinde meydana gelen iki büyük depremin ardından en sık araştırılan sorular arasında ilk sırada yer alıyor. Ülke çapında devam eden artçı sarsıntılar ara ara şiddetini artırarak devam ederken Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'da da yıkıcı etkilere sebep oldu. Fay hatlarında yeni hareketlenmeleri beraberinde getiren iki büyük depremin ardından bugün meydana gelen depremler araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verileriyle 9 Mart'ta meydana gelen depremler ve artçı depremlerin büyüklüklerini haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 07:50 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 08:00
SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ! | 9 Mart deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri

9 MART SON DEPREMLER | Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından artçı sarsıntılar, ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle depremin merkezüssü Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Malatya, Elazığ gibi sarsıntıdan yıkıcı hasarlar alan kentlerde artçıların şiddeti 5'in üzerine çıkarken yaşanan son depremler de vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. İşte 9 Mart Perşembe son depremler ve artçılar...

9 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görselde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

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