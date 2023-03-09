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SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | İstanbul'da deprem mi oldu? Nerede, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, İstanbul ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi. Marmara Denizi'nin merkezüssü olduğu depreme ilişkin henüz açıklama gelmezken vatandaşlar arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? - 9 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler' konuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 09:20 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 09:30
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | İstanbul'da deprem mi oldu? Nerede, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'da korkutan bir deprem hissedildi. Başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar sokağa dökülürken arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? - 9 Mart AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler' konuları araştırılıyor.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Karacabey ilçesinde, 3,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 08.28'de yaşanan depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından Kandilli Rasathanesi'nden yapılan ölçümde ise depremin şiddeti 4,2 olarak duyuruldu. Merkez üssü Balıkesir, Erdek açıkları olarak kaydedilen depremin ardından İstanbul'da deprem konusu, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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