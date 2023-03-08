YKS BAŞVURU EKRANI 2023 | YKS başvuruları başladı mı, son başvuru ne zaman? - ÖSYM YKS sınavı başvuru tarihleri

ÖSYM YKS SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ | Kahramanmaraş merkezli depremlerde, depremzedelerin eğitiminin sekteye uğraması sebebiyle YKS ve LGS'de son sınıfların 2. dönem konularına yer verilmeyeceği açıklanırken geçtiğimiz sene 11 Şubat'ta başvuruları başlayan YKS'de 2023 yılının başvuru tarihleri de ertelendi. ÖSYM, yeni başvuru tarihlerini duyururken arama motorlarında araştırılan YKS başvuruları başladı mı, son başvuru ne zaman? - ÖSYM YKS sınavı başvuru tarihleri ne? sorularının cevabını derledik. İşte detaylar...

YKS BAŞVURULARI BAŞLADI MI, SON BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, YKS başvuru tarihleri hakkında şu ifadeler kullanıldı:

"2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır."

Buna göre YKS başvuruları 8 Mart 2023 Çarşamba günü saat 12.00'de başlayacak olup 23 Mart 2023 tarihine kadar devam edecektir.

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YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 21.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ADAYLAR 2. DÖNEM KONULARINDAN SORUMLU DEĞİL

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer ayrıca, "Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2023 yılında YKS başvuru ücreti, her oturum için 115 TL olarak belirlendi.

AFET BÖLGESİ" İLAN EDİLEN 11 İL VE 1 İLÇEDE İKAMET EDEN, DEPREM SONRASI BAŞKA İL VE İLÇELERE GÖÇ EDEN ADAYLARDAN SINAV ÜCRETİ ALINMAYACAK.