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SON DEPREMLER! | 2 Mart'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 6 Şubat tarihinde meydana gelen iki büyük depremin ardından ülke çapında artçı sarsıntılar devam ediyor. Merkezüssü Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'da da yıkıcı etkilere sebep olan depremler, fay hatlarında yeni hareketlenmelere sebep olurken bugün meydana gelen depremler araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verileriyle 2 Mart'ta meydana gelen depremler ve artçı depremlerin büyüklüklerini haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 08:00 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 08:10
SON DEPREMLER! | 2 Mart'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

2 MART SON DEPREMLER | Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından artçı sarsıntılar, ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle depremin merkezüssü Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Malatya, Elazığ gibi sarsıntıdan yıkıcı hasarlar alan kentlerde artçıların şiddeti 5'in üzerine çıkarken yaşanan son depremler de vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. İşte 2 Mart Perşembe son depremler ve artçılar...

2 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kahramanmaraş'ta Ekinözü merkezli 3,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 5.1 km derinlikte gerçekleşen depremin saati 04.18 olarak açıklanırken depremin şiddetini AFAD da doğruladı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görselde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

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