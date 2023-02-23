Ölüdeniz fay hattı nereden, hangi illerden geçiyor? Ölüdeniz kırığı nerede? - Ölüdeniz fay kırığı etkilenen iller

ÖLÜDENİZ KIRIĞI NEREDE? | Kahramanmaraş'taki iki yıkıcı depremin ardından Hatay'da meydana gelen depremler yeni yıkımlara sebep oldu. Yapılan son açıklamada 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 18'i ağır 294 kişinin yaralandığı belirtilirken Kahramanmaraş depremlerinin ardından uzmanlar, bu sarsıntıların Ölüdeniz fay hattında olduğunu bildirdi. Bunun üzerine arama motorlarında Ölüdeniz fay hattı nereden, hangi illerden geçiyor? Ölüdeniz kırığı nerede? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Ölüdeniz fay kırığı etkilenen iller ve merak edilenler...

ÖLÜDENİZ FAY HATTI NEREDEN, HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

Ölüdeniz fayı Yayladağ'ın doğusundan gelerek Amik ovası içinde sonlanmaktadır. Akdeniz yitim zonundan gelerek Amik ovası boyunca uzanan yitim zonu Arap platformuyla Toros bloğu arasındaki yitimi sağlamakta ve bu yitim sonucu da yanal atımlı fay olarak Türkoğlu ile Gölbaşı arasındaki fay hattı gelişmektedir.

Ölü Deniz Transform Fayı (DST), bazen Ölü Deniz Çöküntüsü ve Ölü Deniz Fay Zonu olarak da anılır, Maraş üçlü ekleminden (Türkiye'nin güneydoğusundaki Doğu Anadolu Fay Hattı ile bir kavşak) kuzey ucuna uzanan bir dizi faydır. Kızıldeniz Çöküntüsü (Sina Yarımadası'nın güney ucunun hemen açıklarında). Fay sistemi, batıda Afrika levhası ile doğuda Arap levhası arasındaki dönüşüm sınırını oluşturur. İki plakanın göreli hareketlerini gösteren, sol yanal yer değiştirme bölgesidir.

Her iki plaka da genel bir kuzey-kuzeydoğu yönünde hareket eder, ancak Arap Plakası daha hızlı hareket ediyor ve bu da yaklaşık 107 km güney ucundaki fay boyunca gözlenen sol yanal hareketlerle sonuçlanır. Akabe Körfezi, Lut Gölü, Taberiye Gölü ve Hula havzalarını oluşturan bir dizi çöküntüye veya çek-ayır havzalarına katkıda bulunan dönüşümün güney kesiminde bir genişleme bileşeni de mevcuttur . Kısalmanın bir bileşeni Lübnan sınırlayıcı virajı etkileyerek Bikâ Vadisi'nin her iki yanında yükselmeye yol açar. Fay sisteminin en kuzeyinde, Ghab çek-ayır havzasını oluşturan yerel bir transgerilim vardır.

Kabaca İsrail, Ürdün ve Lübnan'ın siyasi sınırı boyunca uzanır.

"ÖLÜDENİZ FAYININ MUĞLA FAYLARI ÜZERİNDE ETKİSİ YOK"

Ölüdeniz fayı hakkında açıklama yapan Dr. Murat Ersen Aksoy, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Ölüdeniz fayı bizim bölgemizde yer almayan bir fay. Türkiye'de yer almayan bir fay. Ölüdeniz fayı Doğu Anadolu fayının güneyinden devam eden bir fay. Suriye, Lübnan, İsrail üzerinden devam eden bir fay. Kuzey-Güney yönünde bir fay hattı burası aslında. Bu fay hattı üzerinde meydana gelen depremler Ölüdeniz fay hattında etki gösterebilir. Stresini o fay üzerine yansıtmıştır. Bu fayların Muğla fayları ile ilgisi yok. Orada yaşanan depremler bizim Muğla civarındaki fayı etkilemez. Bizim Muğla civarında başlıca birkaç fayımız var.

Aktif fay olarak haritalara göre; Burdur Fethiye fay hattı, Gökova fayı, Muğla-Yatağan fayı ve Milas fayı var. Bu dört ana fay sistemi bu bölgede etkin"