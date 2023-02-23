Haberler Haberler İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER | 23 Şubat 2023 sular ne zaman gelecek? - İstanbul su kesintisi

İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER | 23 Şubat 2023 sular ne zaman gelecek? - İstanbul su kesintisi

İstanbul'da 23 Şubat Perşembe günü hangi ilçelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeleri ve 23 Şubat 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 07:50 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 08:20
İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER | 23 Şubat 2023 sular ne zaman gelecek? - İstanbul su kesintisi

23 ŞUBAT 2023 İSTANBUL SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'un bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılabilmektedir. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 23 Şubat 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını arşatırıyor. İşte İSKİ İstanbul 23 Şubat Perşembe günü planlı su kesintisi yaşanacak ilçeler...

23 ŞUBAT 2023 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

FATİH
Etkilenen Mahalleler : SURURİ MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2023-02-23 04:26:07.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2023 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ADALAR
Etkilenen Mahalleler : KINALIADA MAH
Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi : 2023-02-22 16:48:31.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2023 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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