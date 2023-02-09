AFAD DEPREM TAHLİYE ALANLARI | Kahramanmaraş, Malatya, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır tahliye adresleri

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından 4. günde de arama kurtarma çalışmaları umutla devam ediyor. Bölgeden tahliyeler de devam ederken AFAD, tahliye alanlarını il il açık adresle kamuoyuna duyurdu. İşte Kahramanmaraş, Malatya, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır tahliye alanları...

AFAD DEPREM TAHLİYE ALANLARI

AFAD, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, ve Kilis'te oluşturulan tahliye toplanma alanlarının listesini yayınladı. AFAD'dan yapılan açıklamada "06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem afetinden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı sebebiyle il dışına gitmek isteyenler için Jandarma birimlerince bulundukları illerde, aşağıda adresleri verilen tahliye alanları oluşturulmuştur." denildi.

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KAHRAMANMARAŞ TAHLİYE ADRESLERİ

Fuar Merkezi (İstasyon Mahallesi 78008 Sokak No: 2, Dulkadiroğlu) ve Avşar Kampüsü (Batı Çevre Yolu, Onikişubat)

MALATYA TAHLİYE ADRESLERİ

Emekliler Parkı (Valilik yanı, Battalgazi), Kubilay Anadolu İmam Hatip Lisesi (Turgut Temelli Caddesi, Battalgazi)

MAŞTİ Açık alanı (Buhara Caddesi, Yeşilyurt)

BELSOS Yaşam ve Spor Merkezi (Cevatpaşa Mahallesi, Yeşilyurt)

ADANA TAHLİYE ADRESLERİ

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi (Kurttepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı No: 242 Çukurova)

Cumhuriyet Parkı ve Sosyete Pazarı (Yurt Mahallesi 71339 Sokak No: 11 Çukurova)

HATAY TAHLİYE ADRESLERİ

Hatay Şehir Stadyumu (Yeni Hastane Yolu üzeri) ve Fuar Alanı (Çevre Yolu üzeri Adliye Binası yanı)

GAZİANTEP TAHLİYE ADRESLERİ

M1 Alışveriş Merkezi Açık Otoparkı (Karacaahmet Mahallesi Şehir Ömer Halisdemir Bulvarı No: 129 Şehitkamil)

ŞANLIURFA TAHLİYE ADRESLERİ

Mesire Alanı (Gülbağ Mahallesi 3016 Sokak Buluntu Hoca Bulvarı, Karaköprü)

Cumhuriyet Parkı (GAP Vadi Bulvarı Mardin Yolu Haliliye)

Arkeoloji Müzesi bahçesi ( Haleplibahçe 2327 Sokak No: 74/1 Eyyübiye)

ADIYAMAN TAHLİYE ADRESLERİ

Şehir otogarı (Suratut Mahallesi, Diyarbakır Yolu Ziyaretpayamlı, Merkez)

Eğriçay Parkı (Sümerevler Mahallesi Karaali Yolu No:15 Merkez)

KİLİS TAHLİYE ADRESLERİ

Tır parkı (Şıh Mansur Mahallesi, Gaziantep Yolu üzeri)

DİYARBAKIR TAHLİYE ADRESLERİ

Koşuyolu Parkı (Kayrantepe Mahallesi, Sunay Caddesi No: 67 Bağlar)

Kent Meydanı (Mezopotamya Mahallesi 301. Sokak, 21070 Kayapınar)

OSMANİYE TAHLİYE ADRESLERİ