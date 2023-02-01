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TOKİ İLK ARSA BİTLİS BİLECİK KIRIKKALE BAYBURT YOZGAT SONUÇ - TOKİ arsa Bitlis Bilecik Kırıkkale Bayburt Yozgat kura çekiliş sonuçları

TOKİ İLK ARSA SONUÇ - Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim Müstakil Arsa projesi kapsamında kura çekilişleri başladı. 1 Şubat'ta Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt ve Yozgat'ta yapılacak arsa çekilişlerinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Bitlis Bilecik Kırıkkale Bayburt Yozgat TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları, TOKİ ilk arsa çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, TOKİ arsa Bitlis Bilecik Kırıkkale Bayburt Yozgat çekiliş sonuçları ve kazananlar isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 10:00
TOKİ İLK ARSA BİTLİS BİLECİK KIRIKKALE BAYBURT YOZGAT SONUÇ - TOKİ arsa Bitlis Bilecik Kırıkkale Bayburt Yozgat kura çekiliş sonuçları

İLK ARSA BİTLİS BİLECİK KIRIKKALE BAYBURT YOZGAT SONUÇ | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri arsalar için başladı. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk Arsam projesi kapsamında 1 Şubat Çarşamba günü Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt, Yozgat ilçelerinin kurası yapılıyor. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında İlk arsa TOKİ kura canlı izle | Bitlis Bilecik Kırıkkale Bayburt Yozgat TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları, TOKİ ilk arsa çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, TOKİ arsa Bitlis Bilecik Kırıkkale Bayburt Yozgat çekiliş sonuçları ve kazananlar isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

BİTLİS İLK ARSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ ARSA GERİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor: Müstakil arsa ve müşterek arsa.

Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek.

BİLECİK İLK ARSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak.

İkinci seçenek ise hisseli parseller (müşterek arsa) olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.

KIRIKKALE İLK ARSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ İLK EVİM ARSA KAÇ TAKSİT YAPILACAK?

Piyasa fiyatının altında, yüzde 30 indirimle satılacak arsalar, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak. Arsalar, elektrik, su altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır şekilde vatandaşa teslim edilecek.

BAYBURT İLK ARSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Piyasa fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yapılan işyerleri 350 bin liradan başlayan fiyat ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle satışa sunuluyor.

En büyük işyerinin fiyatı 1 milyon 300 bin liraya çıkacak ve 9 bin 750 lira taksitle ödeme imkânı sağlanacak. Bedelin yüzde 10'u peşin alınacak. Kalan borç, 120 ay vade ile ödenecek. 6 aylık dönemlerde memur maaşı artış oranında artış uygulanacak.

TOKİ taksitleri 6 ayda bir zamlanacak.

YOZGAT İLK ARSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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