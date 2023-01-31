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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? | 2023 yarıyıl sömestr tatili ne zaman bitecek? - Pazartesi okul var mı?

Öğrenci, öğretmen ve velilerin iple çektiği yarıyıl tatilinde ilk hafta geride kaldı. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında ilk dönemin sona ermesinin ardından öğrenciler ara karnelerini aldı. Ardından sömestr tatiline giren öğrenciler, okulların ne zaman başlayacağını araştırmaya koyuldu. Peki okullar ne zaman açılacak? 2023 yarıyıl sömestr tatili ne zaman bitecek? Pazartesi okul var mı? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 10:30 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 11:00
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? | 2023 yarıyıl sömestr tatili ne zaman bitecek? - Pazartesi okul var mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? | 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında güz dönemi geride kaldı. Birinci dönemin sona ermesiyle birlikte karnelerini alan öğrenciler için yarıyıl tatili de başlamış oldu. 20 Ocak tarihinde tatile giren okulların ne zaman açılacağı ise yeniden gündem maddeleri arasında yerini aldı. İşte 2023 sömestr tatilinin ardından okulların açılacağı tarih...

2023 YARIYIL SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimiyle birlikte okullarda tatil takvimi belli oldu. Buna göre; 20 Ocak 2023 günü başlayan yarıyıl tatili, 6 Şubat 2023 tarihinde sona erecek. 6 Şubat Pazartesi günü çalacak olan ilk ders ziliyle birlikte okullarda 2. dönem başlayacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak olan 2. dönem, 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek. 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi kapsamında okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

MEB 2023 TAKVİMİ VE TATİLLER

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlamasının ardından 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.

Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

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