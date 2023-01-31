Haberler Haberler EYT MECLİSE GİRDİ | EYT 10 günlük süre şartı nedir? Kimleri kapsıyor? EYT başvuruları ne zaman başlayacak?

EYT MECLİSE GİRDİ | EYT 10 günlük süre şartı nedir? Kimleri kapsıyor? EYT başvuruları ne zaman başlayacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılan ve 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanların yaş şartını kaldıran düzenleme meclise sunuldu. Milyonlar tarafından heyecanla beklenen EYT düzenlemesinin şartları da belli olurken 2 milyondan fazla vatandaşın yararlanacağı teklif için arama motorlarında yapılan araştırmalar hız kazandı. Peki EYT 10 günlük süre şartı nedir? Kimleri kapsıyor? EYT başvuruları ne zaman başlayacak? İşte EYT düzenlemesi hakkında tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 08:00 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 08:10
EYT MECLİSE GİRDİ | EYT 10 günlük süre şartı nedir? Kimleri kapsıyor? EYT başvuruları ne zaman başlayacak?

2 milyondan fazla vatandaşın emekli olmasına imkan tanıyan EYT düzenlemesi 30 Ocak 2023 tarihi itibarıyla meclise sunuldu. Heyecanla beklenen emeklilik düzenlemesi 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanları kapsarken emekli olup da aynı iş yerinde çalışmaya devam etmek isteyenler için de süre şartı getirildi. EYT'nin meclise sunulan taslak metnini gören vatandaşların arama motorlarında araştırdığı EYT 10 günlük süre şartı nedir? Kimleri kapsıyor? EYT başvuruları ne zaman başlayacak? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

EYT 10 GÜNLÜK SÜRE ŞARTI NEDİR?

EYT düzenlemesine ilişkin taslak metinde, emekli olup çalışmaya devam etmek isteyenlere ilişkin bir madde de yer aldı. Metinde, EYT kapsamında emekli olanların 10 gün içinde aynı iş yerinde çalışmaya başlamaları halinde yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkından yararlanması hükme bağlandı.

EYT 10 GÜNLÜK SÜRE ŞARTI KİMLERİ KAPSIYOR?

İlk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 10 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak.

Emekli olup aynı iş yerinde çalışmaya başlayanlardan başka iş yerine geçenler de bu indirimden ikinci kez yararlanamayacak. Yani 10 günlük süre içinde aynı iş yerinde çalışan kişi, başka iş yerine geçerse indirim söz konusu olmayacak.

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT düzenlemesinin 30 Ocak 2023 tarihinde meclise sunulmasının ardından başvuruların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Teklifin 4 maddeden oluştuğu genel ve kapsamlı şekilde hakları genişleticek kapsamda olduğu vurgulanırken düzenlemenin 6-10 Şubat tarihleri arasında yasalaşması bekleniyor. Düzenleme yasalaşmasının ardından Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla yürürlüğe girecek.

EYT TASLAK METİN MADDELERİ

Genel gerekçede, 8 Eylül 1999'dan önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlayanların, 9 Eylül 1999'dan sonra malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkan tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yaptıkları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 öncesi olacak şekilde geriye götürülenlerin mevcut mevzuattaki emekliliğe hak kazanma koşullarından yaş şartının kaldırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Çalışma hayatının desteklenmesi için yaşlılık veya emekli aylığı alan kişilerin çalışma hayatına devam etmek istemeleri durumunda, bu kişilerin kayıtlı istihdamlarının teşvik edilmesinin sağlanması amacıyla sigorta prim teşviki verilmesinin, işçilerin emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin zorunlu olarak feshini gerektiren hükümlerin yürürlükten kaldırılmasının, iş sözleşmesinin sürdürülmesi ya da sona erdirilmesi kararının sözleşmenin taraflarına bırakılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler ile il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

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