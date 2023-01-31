Haberler Haberler AYDIN KARACASU ÇİNE BOZDOĞAN TOKİ SONUÇ - Aydın Karacasu Çine Bozdoğan kura çekiliş sonuçları | Aydın TOKİ kazananlar isim listesi

AYDIN KARACASU ÇİNE BOZDOĞAN TOKİ SONUÇ - Aydın Karacasu Çine Bozdoğan kura çekiliş sonuçları | Aydın TOKİ kazananlar isim listesi

AYDIN ÇİNE BOZDOĞAN KARACASU TOKİ SONUÇ - Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişi sırası Aydın'da devam ediyor. 31 Ocak'ta Bozdoğan, Çine, Karacasu, Koçarlı ve Karpuzlu ilçelerinde inşa edilecek konutlar için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Aydın Çine Bozdoğan Karacasu kura çekiliş sonuçları, Aydın TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, TOKİ Aydın Bozdoğan, Çine, Karacasu, Koçarlı, Karpuzlu çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Aydın kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 08:10
AYDIN KARACASU ÇİNE BOZDOĞAN TOKİ SONUÇ - Aydın Karacasu Çine Bozdoğan kura çekiliş sonuçları | Aydın TOKİ kazananlar isim listesi

AYDIN ÇİNE KARACASU BOZDOĞAN TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Aydın'da devam ediyor. Bozdoğan, Çine, Karacasu, Koçarlı ve Karpuzlu ilçelerinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Aydın TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Aydın kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

AYDIN ÇİNE TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

AYDIN KARACASU TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

AYDIN BOZDOĞAN TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

AYDIN TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

  • AYDIN İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI
  • MERKEZ: 980 konut
  • SÖKE: 250 konut
  • NAZİLLİ: 139 konut
  • İNCİRLİOVA 2. ETAP: 150 konut
  • ÇİNE: 228 konut
  • KARACASU: 315 konut
  • KOÇARLI: 79 konut
  • KARPUZLU: 48 konut
  • BUHARKENT: 300 konut
  • DİDİM: 220 konut
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