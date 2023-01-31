AYDIN ÇİNE BOZDOĞAN KARACASU TOKİ CANLI İZLE - Aydın Karacasu Bozdoğan Çine TOKİ kura çekilişi - Aydın TOKİ isim listesi

AYIN KARACASU ÇİNE BOZDOĞAN TOKİ CANLI İZLE | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri Aydın'da devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 31 Ocak Salı günü Aydın'da Bozdoğan, Çine, Karacasu, Koçarlı ve Karpuzlu ilçelerinin kurası yapılacak. Çine'de inşa edilecek 228 konut, Bozdoğan'da inşa edilecek 196 konut, Karacasu'da inşa edilecek 322 konut, Koçarlı'da inşa edilecek 79 konut ve Karpuzlu'da inşa edilecek 48 konutun kura çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Aydın Çine Bozdoğan Karacasu TOKİ canlı izle, Aydın Bozdoğan Çine Karacasu Koçarlı Karpuzlu TOKİ kura çekilişi ve Aydın TOKİ kazananlar isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

AYDIN ÇİNE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

AYDIN BOZDOĞAN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

AYDIN KARACASU KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

AYDIN TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

AYDIN HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Aydın'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 12 ilçede, ilk etapta 2.912 adet yapılacak.

30 OCAK AYDIN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

📌MERKEZ: 980 konut KAZANANLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌SÖKE: 250 konut KAZANANLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌NAZİLLİ: 139 konut KAZANANLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌İNCİRLİOVA 2. ETAP: 150 konut KAZANANLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

31 OCAK AYDIN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

📌ÇİNE: 228 konut KAZANANLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌KARACASU: 315 konut KAZANANLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌KOÇARLI: 79 konut KAZANANLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌KARPUZLU: 48 konut KAZANANLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN KURASI ÇEKİLMEYECEK İLÇELER

📌BUHARKENT: 300 konut

📌DİDİM: 220 konut