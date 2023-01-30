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AYDIN MERKEZ TOKİ CANLI İZLE - Aydın Merkez Söke Nazilli İncirliova TOKİ kura çekilişi - Aydın TOKİ kazananlar isim listesi

TOKİ'nin Aydın Merkez, Söke, Nazilli ve İncirliova ilçelerinde yapacağı kura çekilişi 30 Ocak Pazartesi günü gerçekleşiyor. Noter huzurunda yapılan ve TOKİ TV'de canlı yayınlanan çekilişlerde, konut sahibi olmak için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları merak ediyor. Aydın Merkez, Söke, Nazilli ve İncirliova'da yapılan çekilişler hakkında arama motorlarında Aydın Merkez TOKİ canlı izle, Aydın Merkez Söke Nazilli İncirliova TOKİ kura çekilişi ve Aydın TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 09:20
AYDIN MERKEZ TOKİ CANLI İZLE - Aydın Merkez Söke Nazilli İncirliova TOKİ kura çekilişi - Aydın TOKİ kazananlar isim listesi

AYIN MERKEZ TOKİ CANLI İZLE | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri Aydın'da devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 30 Ocak Pazartesi günü Aydın'da Merkez, Söke, Nazilli ve İncirliova ilçelerinin kurası yapılacak. Merkez'de inşa edilecek 980 konut, Söke'de inşa edilecek 250 konut, Nazilli'de inşa edilecek 139 konut ve İncirliova'da inşa edilecek 150 konutun kura çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Aydın Merkez Söke Nazilli İncirliova TOKİ canlı izle, Aydın Merkez Söke Nazilli İncirliova TOKİ kura çekilişi ve Aydın TOKİ kazananlar isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

AYDIN MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

AYDIN SÖKE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

AYDIN NAZİLLİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

AYDIN İNCİRLİOVA 2. ETAP KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

AYDIN TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

AYDIN HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Aydın'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 12 ilçede, ilk etapta 2.912 adet yapılacak.

30 OCAK AYDIN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

📌MERKEZ: 980 konut KAZANANLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌SÖKE: 250 konut KAZANANLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌NAZİLLİ: 139 konut KAZANANLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌İNCİRLİOVA 2. ETAP: 150 konut KAZANANLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

31 OCAK AYDIN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌ÇİNE: 228 konut

📌KARACASU: 315 konut

📌KOÇARLI: 79 konut

📌KARPUZLU: 48 konut

BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN KURASI ÇEKİLMEYECEK İLÇELER

📌BUHARKENT: 300 konut

📌DİDİM: 220 konut

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