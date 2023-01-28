Haberler Haberler 💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 28 Ocak Cumartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 28 Ocak Cumartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı sürüyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '28 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 28 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekilecek? Büyük ikramiyenin 98 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 14:10
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 28 Ocak Cumartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 25 Ocak Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 28 Ocak Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 28 Ocak Cumartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

28 OCAK CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 28 Ocak Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.

👉 Sayısal Loto 28 Ocak Cumartesi sonucu için TIKLA

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