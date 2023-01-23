ISPARTA TOKİ CANLI İZLE - Isparta Keçiborlu, Yalvaç, Merkez TOKİ kura çekilişi - Isparta TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

ISPARTA TOKİ CANLI İZLE | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri Isparta'da devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 23 Ocak Pazartesi günü Isparta'da Keçiborlu, Yalvaç ve Merkez (Kuleönü - Sav) kurası yapılacak. Isparta'da inşa edilecek 1.515 konutun kura çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Isparta TOKİ canlı izle, Isparta Keçiborlu, Yalvaç, Merkez TOKİ kura çekilişi ve Isparta TOKİ kazananlar isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

ISPARTA KEÇİBORLU YALVAÇ MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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ISPARTA HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Isparta'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 9 ilçede, ilk etapta 1.515 adet yapılacak.