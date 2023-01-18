İSTANBUL SU KESİNTİSİ | 18 Ocak Çarşamba İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler - Sular ne zaman gelecek?

SULAR NE ZAMAN GELECEK? (18 OCAK 2023) | İSKİ, İstanbul'da planlı su kesintisi yapılacak olan ilçe ve mahalleleri, kesinti süreleriyle birlikte anlık olarak resmi internet sitesinde paylaşıyor. Vatandaşlar da mağdur olmamak adına planlı kesintileri takip ederken arama motorlarında İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler - Sular ne zaman gelecek? konuları sıklıkla araştırılıyor. İşte 18 Ocak Çarşamba 2023 İstanbul planlı su kesintisi yapılacak ilçeler...

18 OCAK 2023 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

SİLİVRİ

MİMAR SİNAN MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi : 2023-01-18 00:07:50.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.1.2023 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.