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HAC KONTENJANLARI BELLİ OLDU | 2023 Hac kura sorgulama ekranı - Hac kuraları ne zaman çekilecek Diyanet? Hac başvuru tarihleri

İslam'ın 5 şartından biri olan Hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gitmek isteyen kişiler, Hac kura çekiminin sonuçlarını merak ediyor. 2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyeceklerin işlemleri için tarih veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu. İşte arama motorlarında sorgulanan 2023 Hac kura sorgulama ekranı - Hac kura sonuçları Diyanet konuları ve merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 14:30
HAC KONTENJANLARI BELLİ OLDU | 2023 Hac kura sorgulama ekranı - Hac kuraları ne zaman çekilecek Diyanet? Hac başvuru tarihleri

2023 yılında Hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanların beklediği haber geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapılan duyuruda, 2023 Hac başvuru takvimi ile kontenjanların belli olduğu açıklandı. Peki Hac kuraları ne zaman çekilecek Diyanet? Hac başvuru tarihleri ve tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

HAC KONTENJANLARI BELLİ OLDU

Geçen yıl Kovid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında Türkiye'den sadece 37 bin 770 kişi hac ibadeti için kutsal topraklara gidebildi. Salgından kaynaklı kısıtlamaların kalkmasıyla bu yıl daha fazla kişi hacca gidebilecek. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte bu yıl hacca gidecek kişiler için ayrılan kontenjanı duyurdu. Açıklamada, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." ifadelerine yer verildi.

Buna göre; 2023 yılında, 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 kişi hacca gidebilecek.

HAC KURA BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN (e-DEVLET)

HAC BAŞVURU TARİHLERİ

Milyonlarca hacı adayının merakla beklediği hac kayıtları için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan haber geldi. Yapılan duyuruya göre, 5 Ocak itibariyle başlayan ön kayıt başvuruları, 26 Ocak'a kadar devam edecek. Geçmiş yıllarda kayıt yaptırıp 2020 yılında kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri 05 Ocak 2023 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca otomatik olarak güncellendi.

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK DİYANET?

İlk defa hacca gidecek adaylar, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. İlk defa kayıt yaptıracaklar ayrıca anlaşmalı bankalar aracılığıyla 250 lira ön kayıt ücreti ödeyecek.

Adayların il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini ise e-Devlet üzerinden yapmaları gerekecek. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kura tarihinde ismi çıkan adaylar, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek. Diyanet İşleri henüz kura çekim tarihi hakkında açıklama yapmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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