KOBİLERE MÜJDE | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Bilişim Desteği açıklaması! 6 ay geri ödemesiz kredi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yaptığı açıklama ile bilişim sektörüne müjdeli haberleri arka arkaya verdi. EYT müjdesinin ardından bilişim sektörü için de açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Müjdelerimiz var" diyerek, 7 başlıkta alınan yeni kararları duyurdu. İşte detaylar...

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN 7 BAŞLIKTA DESTEKLERİ AÇIKLADI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıkamada, "Hazine destekli kefalet kapsamında açıkladığımız 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını teknoloji destek paketi olarak ayırdık. Bu paketle teknoloji odaklı yazılım, yapay zeka, akıllı şehir gibi alanlarla KOBİ ölçeğine sahip teknoloji firmalarımızı destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, "İkinci müjdemiz; 1 milyar lira kefalet limitini haiz dijital dönüşümü destekleme paketi ile KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamalarını hedefliyoruz. Bu çerçevede KOBİ'lerimize personel desteği, internet altyapısı kurulumu, donanım desteği ve yazılım lisans giderleri gibi alanlarda destek vereceğiz. Üçüncüsü; veri merkezi sektörümüzü geliştirmek, uluslararası veri merkezi ve bulut işletmecileri ülkemize çekmek amacıyla mali teşvikler yanında mevzuat çalışması da yapıyoruz." şeklinde devam etti.

UZAKTAN ÇALIŞMA DESTEĞİ VERİLECEK

Bilişim sektörüne destekleri açıklamaya devam eden Başkan Erdoğan, "Dördüncüsü; teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan bilişim personeline yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlayacağız.

KAMUDA PERSONEL ALIMI MÜJDESİ

Başkan Erdoğan, bilişim sektöründeki personel sayısını arttırmayı amaçladıklarını belirterek, "Beşinci; kamuda görev yapan bilişim personelinin sayısında 2023'te çok ciddi oranda artırıma gideceğiz." ifadelerine yer verdi.

6 GERİ ÖDEMESİZ KREDİ VERİLECEK!

Açıklamalarına devam eden Başkan Erdoğan, "Bitmedi altıncısı; kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel altı ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz." ifadelerine yer verdi.

İMALAT SEKTÖRÜE 10 BİN LİRA SİGORTA PRİM DESTEĞİ

Başkan Erdoğan, "Yedinci; imalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan iş yerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta pirim desteğini de 2023 sonuna kadar uzatacağız." ifadelerine yer verdi.