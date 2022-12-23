KIRIKKALE TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Kırıkkale TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kırıkkale kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Kırıkkale'de kura çekilişleri 22 Aralık tarihinde yapıldı. Bahşılı, Çelebi, Delice, Delice Çerikli, Karakeçili, Keskin, Merkez ve Sulakyurt ilçelerinde yapılacak projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Kırıkkale TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kırıkkale kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...
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KIRIKKALE İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI
- Kırıkkale Bahşılı TOKİ: 6. Etap 53 konut
- Kırıkkale Çelebi TOKİ: 3. Etap 63 konut
- Kırıkkale Delice TOKİ: 3. Etap 106 konut
- Kırıkkale Delice Çerikli TOKİ: 2 Etap 201 konut
- Kırıkkale Karakeçili TOKİ: 123 konut
- Kırıkkale Keskin TOKİ: 4. Etap 79 konut
- Kırıkkale Merkez TOKİ: 200 konut
- Kırıkkale Sulakyurt TOKİ: 74 konut