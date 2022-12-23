KIRIKKALE TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Kırıkkale TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kırıkkale kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Kırıkkale'de kura çekilişleri 22 Aralık tarihinde yapıldı. Bahşılı, Çelebi, Delice, Delice Çerikli, Karakeçili, Keskin, Merkez ve Sulakyurt ilçelerinde yapılacak projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Kırıkkale TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kırıkkale kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KIRIKKALE TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

1+1, 2+1, 3+1 TOKİ KIRIKKALE KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KIRIKKALE İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI