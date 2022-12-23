Haberler Haberler KIRIKKALE TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Kırıkkale TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kırıkkale kazananlar isim listesi

KIRIKKALE TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Kırıkkale TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kırıkkale kazananlar isim listesi

Milyonlarca kişinin başvurduğ TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında Kırıkkale'de yapılan kura çekilişi tamamlandı. Bahşılı, Çelebi, Delice, Delice Çerikli, Karakeçili, Keskin, Merkez ve Sulakyurt ilçelerinde yapılacak 919 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oldu. İşte arama motorlarında araştırılan Kırıkkale TOKİ kura çekiliş sonuçları, Kırıkkale TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kırıkkale kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 10:00
KIRIKKALE TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Kırıkkale TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kırıkkale kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Kırıkkale'de kura çekilişleri 22 Aralık tarihinde yapıldı. Bahşılı, Çelebi, Delice, Delice Çerikli, Karakeçili, Keskin, Merkez ve Sulakyurt ilçelerinde yapılacak projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Kırıkkale TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kırıkkale kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KIRIKKALE TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

1+1, 2+1, 3+1 TOKİ KIRIKKALE KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KIRIKKALE İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • Kırıkkale Bahşılı TOKİ: 6. Etap 53 konut
  • Kırıkkale Çelebi TOKİ: 3. Etap 63 konut
  • Kırıkkale Delice TOKİ: 3. Etap 106 konut
  • Kırıkkale Delice Çerikli TOKİ: 2 Etap 201 konut
  • Kırıkkale Karakeçili TOKİ: 123 konut
  • Kırıkkale Keskin TOKİ: 4. Etap 79 konut
  • Kırıkkale Merkez TOKİ: 200 konut
  • Kırıkkale Sulakyurt TOKİ: 74 konut
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