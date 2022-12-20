YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Yozgat TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Yozgat isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 20 Aralık Salı günü Yozgat kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Yozgat TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Yozgat isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...
YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
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YOZGAT HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Giresun'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 9 farklı ilçede, 1.702
- AKDAĞMADENİ UMUTLU: 100 konut
- AKDAĞMADENİ OLUKÖZÜ 2. ETAP: 100 konut
- BOĞAZLIYAN YENİPAZAR:79 konut
- BOĞAZLIYAN 2. ETAP: 315 konut
- ÇEKEREK: 202 konut
- MERKEZ: 300 konut
- SARAYKENT 2. ETAP: 120 konut
- SORGUN: 100 konut
- SORGUN DOĞANKENT 2. ETAP: 141 konut
- ŞEFAATLİ: 104 konut
- YENİFAKILI 5. ETAP: 141 konut