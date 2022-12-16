Haberler Haberler ORDU TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - ORDU TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Ordu kazananlar isim listesi

ORDU TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - ORDU TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Ordu kazananlar isim listesi

Milyonlarca kişinin başvurduğ TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında Ordu'da yapılan kura çekilişi tamamlanıyor. Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gürgentepe 2. Etap, MErkez, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde yapılacak 2 bin 50 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oldu. İşte arama motorlarında araştırılan Ordu TOKİ kura çekiliş sonuçları, Ordu TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Ordu kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 10:00
ORDU TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - ORDU TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Ordu kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Ordu'da kura çekilişleri 15-16 Aralık tarihlerinde yapıldı. Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gürgentepe 2. Etap, MErkez, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde yapılan projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Ordu TOKİ kura çekiliş sonuçları, Ordu TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Ordu kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ORDU TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

1+1, 2+1, 3+1 TOKİ ORDU KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ORDU İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • AKKUŞ:59
  • ÇAMAŞ:80
  • ÇAYBAŞI:53
  • FATSA:200
  • GÖLKÖY:100
  • GÜRGENTEPE 2. ETAP:47
  • MERKEZ: 1.111
  • MESUDİYE: 100
  • ÜNYE: 300
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