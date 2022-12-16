ORDU TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - ORDU TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Ordu kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Ordu'da kura çekilişleri 15-16 Aralık tarihlerinde yapıldı. Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gürgentepe 2. Etap, MErkez, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde yapılan projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Ordu TOKİ kura çekiliş sonuçları, Ordu TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Ordu kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...
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1+1, 2+1, 3+1 TOKİ ORDU KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
ORDU İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI
- AKKUŞ:59
- ÇAMAŞ:80
- ÇAYBAŞI:53
- FATSA:200
- GÖLKÖY:100
- GÜRGENTEPE 2. ETAP:47
- MERKEZ: 1.111
- MESUDİYE: 100
- ÜNYE: 300