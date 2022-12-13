Haberler Haberler AMASYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Amasya TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Amasya isim listesi

AMASYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Amasya TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Amasya isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları 13 Aralık Salı günü Amasya'da çekiliyor. Peki Amasya TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 Amasya TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 07:41 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 07:50
AMASYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Amasya TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Amasya isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 13 Aralık Salı günü Amasya kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Amasya TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Amasya isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ AMASYA CANLI İZLE

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AMASYA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Samsun'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 6 farklı ilçede, 950 adet inşa edilecek.

  • Göynücek 2. Etap: 125 konut
  • Hamamözü 2.Etap: 157 konut
  • Merkez: 180 konut
  • Merzifon: 150 konut
  • Suluova 4. Etap: 251 konut
  • Ziyaret 3. Etap: 87 konut

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