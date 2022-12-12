DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

CNN Travel tarafından hazırlanan listeye göre, dünyanın en misafirperver ülkeleri belli oldu. 2022 listesinde Türkiye de yer alırken Arton Capital verileriyle hazırlanan sıralamanın turist çekme açısından büyük öneme sahip olacağı düşünülüyor.

Dünyanın en misafirperver ülkeleri listesinde en son sıralarda Myanmar (Burma), Sudan, Cezayir, Butan, Türkmenistan ve Afganistan var. İlk sırada 23 ülke bulunurken 2. sırayı 6, 3. sırayı ise 3 ülke paylaşıyor. İşte 2022 yılı dünyanın en misafirperver ülkeleri ve Türkiye'nin sıralaması...