Haberler Haberler DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

Yurt dışı ziyareti yapacak kişilerin gideceklerin yerlerin yemekler, gezilecek yerleri, tarihi ve kültürünün yanı sıra misafirperverlik oranınını da dikkate almasıyla başlayan 'Dünyanın en misafirperver ülkeleri' seçiminde 2022 listesi kamuoyuna sunuldu. Ziyaret edilen ülke insanlarının yaklaşımını da diğer tüm maddeler kadar önemseyen turistleri çeken önemli etkenlerden biri olan misafirperverlik listesinin açıklanmasının ardından Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte en misafirperver ülkeler listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 11:39
DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

CNN Travel tarafından hazırlanan listeye göre, dünyanın en misafirperver ülkeleri belli oldu. 2022 listesinde Türkiye de yer alırken Arton Capital verileriyle hazırlanan sıralamanın turist çekme açısından büyük öneme sahip olacağı düşünülüyor.

Dünyanın en misafirperver ülkeleri listesinde en son sıralarda Myanmar (Burma), Sudan, Cezayir, Butan, Türkmenistan ve Afganistan var. İlk sırada 23 ülke bulunurken 2. sırayı 6, 3. sırayı ise 3 ülke paylaşıyor. İşte 2022 yılı dünyanın en misafirperver ülkeleri ve Türkiye'nin sıralaması...

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

1- Bolivya, Angola, Cibuti, Gine, Maldivler, Komor Adaları, Somali, Doğu Timor, Malavi, Katar, Mikronezya, Burundi, Gine-Bissau, Nijerya, Tuvalu, Samoa, Gabon, Fildişi Sahili, Güney Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ruanda, Kamboçya, Etiyopya.

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

2- Seyşeller, Togo, Uganda, Yeşil Burun Adaları, Moritanya, Surinam

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

3- Palau, Dominika, Madagaskar

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

4- Malezya

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

5- Lesotho

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

6- Haiti

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

7- Mozambik, Sri Lanka

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

8- Saint Vincent ve Grenadinler

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

9- Nepal, İran

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

10- Kenya

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

11- Barbados

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

12- Küba, Mauritius

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

13- Laos, Tanzanya

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

14- Bangladeş

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

15- Ekvator

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

16- Singapur, Nikaragua

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

17- Gambiya

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

18- Filipinler

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

19- Filistin bölgeleri

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

20- Hindistan

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

21- Hong Kong

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

22- Zimbabve, Saint Luica

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

23- Ürdün

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

24- Özbekistan

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

25- Ermenistan

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

26- Zambiya

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

27- Sierra Leone

28- Senegal

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

29- Türkiye, Jamaika, Bahamalar

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

30- Panama, Vanuatu, Saint Kitts ve Nevis

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

31- Mısır

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

32- Fiji, Antigua ve Barbuda, Grenada

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ BELLİ OLDU | Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada? - En misafirperver ülkeler listesi

33- Güney Kore

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