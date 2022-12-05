2023 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK? | Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - İşte kalem kalem emekli zammı hesaplama

Yeni yılda yapılacak emekli maaş zammı, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netleşiyor. Asgari ücrete yapılacak zammın yanı sıra emekli maaşlarına yapılacak zamda gündemi oluşturan konular arasında yer alırken milyonlarca emekli, yeni yılda en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını araştırıyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon oranları için duyuruda bulundu. Buna göre enflasyon oranı Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88, yıllık bazda ise yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Buna göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak.

MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİ 16.05

Temmuz ayında emekliye yüzde 42,5 zam yapılmasının ardından 2023'te, emekli zammı son 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Yılın son ayına girerken emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı veriye göre, 4 aylık enflasyon farkı toplam 10,45 olarak açıklanırken Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahmininde 6 aylık enflasyon farkını 16.05 oranında duyurdu. Emekli zammı ile en düşük emekli maaşı, 3 Ocak 2023 tarihinde Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDAN 'ADİL DEĞİL' ÇIKIŞI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı itibarıyla tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yıllık yüzde 85.51, on aylık dönemde ise yüzde 57.80 oranında arttığını açıkladı. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda ise 2022 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65.2 olarak belirlendi. Bu rakamların açıklanmasının ardından 3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için çalışma başlatıldı. Bu rakamın asgari ücret düzeyine çıkartılmasına Çalışma Bakanlığı'nın, "Ücret dengesizliği olur. Örneğin bin 500 gün prim yatıran kişi 10 bin gün yatıran ile aynı parayı alacak. Bu da adil değil" diye karşı çıktığı bildirildi.

2023 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ekonomistlerin tahminlerine göre, en düşük emekli maaşının yüzde 50 zamla 5.250 TL'ye yükselmesi ihtimali var. Ortalama emekli maaşlarının ise 6.900 lira olabileceği tahminler arasında yer alıyor. Yeni yılda enflasyon farkının yanında memur ve memur emeklilerinin maaşı ek göstergeye bağlı olarak da artacak.

YENİ YILDA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yılsonu beklenti anketlerinin gerçekleşmesi durumunda en düşük emekli aylığı 4 bin 900 liraya, en düşük memur maaşı da 12 bin 747 liraya çıkacak. Temmuz ayında yüzde 42,35 açıklanan emekli zammı yılbaşında yeniden belirlenecek. SSK, Bağ-Kur emeklileri Ocak'ta, Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.

İNTİBAK GELİRSE EMEKLİ MAAŞLARI 1.200 TL ARTACAK

Öte yandan SSK (4A) ve BAĞ-KUR'dan (4B) 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığına dikkat çekiyor ve intibak ile aradaki maaş farklılığının son bulmasını talep ediyor. Yeni intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan kişilerin maaşı yeniden hesaplanacak. Böylece, milyonlarca emeklinin maaşı, çalışma süresi ve prim ödemelerine göre değişen oranlarda artacak. İntibak çıkarsa emekli maaşları 1.200 TL'ye varan miktarda yükselebilecek.