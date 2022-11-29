KABİNE KARARLARI SON DAKİKA | Tamamı sözleşmeli kurum çalışanları nedir? Kimlere kadro verilecek? - Başkan Erdoğan sözleşmeli personel açıklaması

KABİNE KARARLARI SON DAKİKA | Aylardır gündemdeki yerini koruyan sözleşmeli personellere kadro verilmesine ilişkin düzenlemede sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından Kabine Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan düzenlemenin ardından detaylar belli oldu. Toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, kimlere kadro verileceği sorusunu cevaplarken arama motorlarında Tamamı sözleşmeli kurum çalışanları nedir? Kimlere kadro verilecek? soruları da en çok araştıranlar listesine girdi. İşte detaylar...

TAMAMI SÖZLEŞMELİ KURUM ÇALIŞANLARI NEDİR?

28 Kasım Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, kamuda 3 yılını doldurmuş sözleşmeli personellern kadroya geçmesi için aday memurluğa geçiş yapabileceklerini söyledi. Sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşemli KİT personeli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli Meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanları ise sözleşmeli personele kadro dışında bırakıldı.

Sözleşmeli personele kadro dışında bırakılan 'tamamı sözleşmeli kurum' ise, bünyesinde herhangi bir kadrolu personel barındırmayan kurumlara verilen isimdir. Yani bünyesinde çalışanların tamamı sözleşmeli olan kurumlarda görev alanlar, sözleşmeli personele kadro imkanından yararlanamayacak.

KİMLERE KADRO VERİLECEK?

Başkan Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada, kamuda 3 yılını dolduran sözleşmeli personellerin kadroya geçiş yapabileceğini duyurdu. Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor."

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSAMIYOR?