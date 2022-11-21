MSB'DEN 18 ŞEHİR VE 89 MESLEKTEN PERSONEL İLANI | 2022 MSB personel alımı başvuru tarihleri, şartları - İŞKUR MSB başvuru ekranı

Milli Savunma Bakanlığı, 18 farklı şehirde istihdam edilmek üzere bünyesine 1089 eleman alacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilan işsizleri heyecanlandırırken Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında 2022 MSB personel alımı başvuru tarihleri, şartları konularını araştırıyor. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular için tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

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2022 MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

İŞKUR ile yayımlanmış olan MSB Kamu İşçi alımı ilanına göre başvuru süreci, ilanın yayınlandığı 21 Kasım Pazartesi tarihi itibarıyla başladı. 25 Kasım Cuma günü sona erecek olan başvurular yalnızca İŞKUR üzerinden kabul edilecek.

İŞKUR MSB BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2022 MSB PERSONEL ALIMI İL VE MESLEKLER LİSTESİ

ADANA

Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

AFYONKARAHİSAR

Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

Marangoz

ANKARA

İnşaat Boyacısı/Boyacı

Aşçı

İnşaat Ustası

Elektrikçi (Genel)

Temizlik Görevlisi

Terzi

Bahçıvan

Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi

İş Makineleri Operatörü

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)

Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)

Yapı Yalıtımcısı(Isı Yalıtımcısı/İzolasyoncu (Sanayi Tipi Kazan-Boru))

Sıhhi Tesisatçı

Hidrolik Pnömatikçi

Kalorifer Tesisatçısı

Kaynak Teknisyeni

Uçak Elektroniği Teknisyeni

Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

Uçak Elektroniği Teknisyeni

Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni

Elektrikçi (Genel)(Elektrikçi-Uçak)

Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi

Sıcak Demirci

Plastik Mamuller İmal İşçisi

Marangoz 00007165103

Mobilya Döşeme

Saraç

Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı

Tır-Çekici Şoförü

Metal Yüzey Kaplamacı

BALIKESİR

Elektrikçi (Genel)

Otomotiv Elektrikçisi

DİYARBAKIR

Elektrikçi (Genel)

İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı

Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri

Sıhhi Tesisatçı

Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)

Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller(Pişirici (Ekmek))

Radyatör Tamircisi (Motorlu Taşıt)

Marangoz

ELAZIĞ

Elektrikçi (Genel)(Bobinajcı-Elektrik (Bobinaj Sarma Operatörü))

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)(Otomotiv Ön Düzen Ve Balans Ayarcısı)

ERZİNCAN

Aşçı

Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

Saraç

ERZURUM

Bahçıvan

Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

Marangoz

ESKİŞEHİR

Aşçı

Temizlik Görevlisi

Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)

Sıhhi Tesisatçı

Uçak Elektroniği Teknisyeni

Elektrikçi (Genel)(Elektrikçi-Uçak)

Uçak Gövde Motor Teknisyeni

Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri

İŞKUR MSB BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

HATAY

Aşçı

Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)

MERSİN

Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme)(Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı)

Armadör İşçisi

Aşçı

Elektrikçi (Genel)

Elektronik Teknisyeni

Tesviyeci

İş Makineleri Operatörü

Hidrolik Pnömatikçi

Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları

Kompresörcü (Gemi)

Marangoz

İSTANBUL

İnşaat Boyacısı/Boyacı

Ağır Silah Bakım Onarımcısı

Şoför-Yük Taşıma

Armadör İşçisi

Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni

Taşlama Tezgâh İşçisi

Dökümcü (Metal)

Aşçı

İnşaat Ustası

Elektrikçi (Genel)

Tekne Montaj İşçisi

Elektrikçi (Genel)

Temizlik Görevlisi

Elektrikçi (Genel)

Terzi

İskele Kurulum Elemanı-İnşaat (Metal-Ahşap)

Elektronik Teknisyeni

Tesviyeci

Fiberglasçı

Elektrikçi (Genel)(Bobinajcı-Elektrik (Bobinaj Sarma Operatörü))

Marangoz(Gemi Marangozu)

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)

Gemici

İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))

Metal Sac İşleme İşçisi

Brülör Bakım Ve Onarımcısı

Gemi İzolasyoncusu

Bulaşıkçı (Stevard)

Çarkçıbaşı (Gemi)

Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri

Hidrolik Pnömatikçi

Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)

Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)

Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle)

Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

Genel Servis İşçisi (gemi)

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları

Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

Kızakçı (Gemi)

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

Kompresörcü (Gemi)

Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

Konfeksiyon Makineleri Tamircisi

Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı

Otomotiv Elektrikçisi

Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi

Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı

Otomotiv Elektrikçisi

Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller(Pişirici (Ekmek))

Plastik Mamuller İmal İşçisi

Raspacı (Gemi)

Marangoz

İZMİR

Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı

İnşaat Boyacısı/Boyacı

Ağır Silah Bakım Onarımcısı

Armadör İşçisi

Taşlama Tezgâh İşçisi

İnşaat Ustası

Elektrikçi (Genel)

İnşaat Ustası

Tekne Montaj İşçisi

İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı

Elektronik Teknisyeni

İş Makineleri Operatörü

Tesviyeci

Bahçıvan

Fiberglasçı

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)

İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))

Metal Sac İşleme İşçisi

Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı

Hidrolik Pnömatikçi

Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)

Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)

Genel Servis İşçisi (gemi)

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları

Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

Plastik Mamuller İmal İşçisi

Raspacı (Gemi)

Sıcak Demirci

Marangoz

Otomotiv Kaporta Ustası

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KAYSERİ

Teknik Ressam

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)

Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)

Uçak Elektroniği Teknisyeni

Uçak Gövde Motor Teknisyeni

Otomotiv Boya Ustası

Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni

Elektrikçi (Genel)(Elektrikçi-Uçak)

Uçak Gövde Motor Teknisyeni

Plastik Mamuller İmal İşçisi

Kimya Teknolojisi Teknisyeni

Otomotiv Boya Onarımcısı

KOCAELİ

Armadör İşçisi

Elektrikçi (Genel)

Tekne Montaj İşçisi

İnşaat Ustası

Elektrikçi (Genel)

Elektronik Teknisyeni

İş Makineleri Operatörü

Fiberglasçı

İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))

Metal Sac İşleme İşçisi

Gemi İzolasyoncusu

Gemici

Çarkçıbaşı (Gemi)

Hidrolik Pnömatikçi

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları

Gemi İdarecisi (Güverte Kaptanı)

Marangoz

KONYA

Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

MUĞLA

Armadör İşçisi

Dökümcü (Metal)

Taşlama Tezgâh İşçisi

Elektrikçi (Genel)

Elektronik Teknisyeni

Tesviyeci

İş Makineleri Operatörü

İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))

Metal Sac İşleme İşçisi

Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları

Raspacı (Gemi)

Marangoz

NİĞDE

Terzi

Metal Sac İşleme İşçisi

Kaynak Teknisyeni

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)

Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

Otomotiv Boya Ustası

Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı

Marangoz

SİVAS

Sıhhi Tesisatçı

Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

TEKİRDAĞ

Anahtarcı (Çilingir)

Elektrikçi (Genel)

Kalorifer Tesisatçısı

Marangoz

Oto Camcısı

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2022 MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Milli Savunma Bakanlığı'nın ilanında, meslek ve pozisyona göre başvuran kişilerde farklı nitelikler aransa da genel başvuru şartları şunlar olarak belirtildi:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve ilan tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7. Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

9. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).

10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik'in 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

11. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

13. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

İŞKUR MSB BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN