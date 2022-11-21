MSB'DEN 18 ŞEHİR VE 89 MESLEKTEN PERSONEL İLANI | 2022 MSB personel alımı başvuru tarihleri, şartları - İŞKUR MSB başvuru ekranı

Milli Savunma Bakanlığı, 18 farklı şehirde istihdam edilmek üzere bünyesine 1089 eleman alacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilan işsizleri heyecanlandırırken Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında 2022 MSB personel alımı başvuru tarihleri, şartları konularını araştırıyor. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular için tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...
👉KIM MIN-JAE'YE BÜYÜK ÖVGÜ: KORELİ BİR CANAVAR!👈
🔥BEŞİKTAŞ'A A. MADRID'DEN STOPER! SÖZLEŞME...✍
💥F.BAHÇE'NİN İSTEDİĞİ YILDIZA 3 DEV TALİP!💥
2022 MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
İŞKUR ile yayımlanmış olan MSB Kamu İşçi alımı ilanına göre başvuru süreci, ilanın yayınlandığı 21 Kasım Pazartesi tarihi itibarıyla başladı. 25 Kasım Cuma günü sona erecek olan başvurular yalnızca İŞKUR üzerinden kabul edilecek.
İŞKUR MSB BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
2022 MSB PERSONEL ALIMI İL VE MESLEKLER LİSTESİ
ADANA
- Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
- Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
AFYONKARAHİSAR
- Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
- Marangoz
ANKARA
- İnşaat Boyacısı/Boyacı
- Aşçı
- İnşaat Ustası
- Elektrikçi (Genel)
- Temizlik Görevlisi
- Terzi
- Bahçıvan
- Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi
- İş Makineleri Operatörü
- Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
- Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)
- Yapı Yalıtımcısı(Isı Yalıtımcısı/İzolasyoncu (Sanayi Tipi Kazan-Boru))
- Sıhhi Tesisatçı
- Hidrolik Pnömatikçi
- Kalorifer Tesisatçısı
- Kaynak Teknisyeni
- Uçak Elektroniği Teknisyeni
- Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
- Uçak Elektroniği Teknisyeni
- Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
- Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni
- Elektrikçi (Genel)(Elektrikçi-Uçak)
- Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi
- Sıcak Demirci
- Plastik Mamuller İmal İşçisi
- Marangoz 00007165103
- Mobilya Döşeme
- Saraç
- Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı
- Tır-Çekici Şoförü
- Metal Yüzey Kaplamacı
BALIKESİR
- Elektrikçi (Genel)
- Otomotiv Elektrikçisi
DİYARBAKIR
- Elektrikçi (Genel)
- İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı
- Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri
- Sıhhi Tesisatçı
- Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
- Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)
- Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller(Pişirici (Ekmek))
- Radyatör Tamircisi (Motorlu Taşıt)
- Marangoz
ELAZIĞ
- Elektrikçi (Genel)(Bobinajcı-Elektrik (Bobinaj Sarma Operatörü))
- Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)(Otomotiv Ön Düzen Ve Balans Ayarcısı)
ERZİNCAN
- Aşçı
- Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
- Saraç
ERZURUM
- Bahçıvan
- Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
- Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
- Marangoz
ESKİŞEHİR
- Aşçı
- Temizlik Görevlisi
- Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)
- Sıhhi Tesisatçı
- Uçak Elektroniği Teknisyeni
- Elektrikçi (Genel)(Elektrikçi-Uçak)
- Uçak Gövde Motor Teknisyeni
- Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri
İŞKUR MSB BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
HATAY
- Aşçı
- Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri
- Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)
MERSİN
- Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme)(Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı)
- Armadör İşçisi
- Aşçı
- Elektrikçi (Genel)
- Elektronik Teknisyeni
- Tesviyeci
- İş Makineleri Operatörü
- Hidrolik Pnömatikçi
- Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi
- Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
- Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları
- Kompresörcü (Gemi)
- Marangoz
İSTANBUL
- İnşaat Boyacısı/Boyacı
- Ağır Silah Bakım Onarımcısı
- Şoför-Yük Taşıma
- Armadör İşçisi
- Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni
- Taşlama Tezgâh İşçisi
- Dökümcü (Metal)
- Aşçı
- İnşaat Ustası
- Elektrikçi (Genel)
- Tekne Montaj İşçisi
- Elektrikçi (Genel)
- Temizlik Görevlisi
- Elektrikçi (Genel)
- Terzi
- İskele Kurulum Elemanı-İnşaat (Metal-Ahşap)
- Elektronik Teknisyeni
- Tesviyeci
- Fiberglasçı
- Elektrikçi (Genel)(Bobinajcı-Elektrik (Bobinaj Sarma Operatörü))
- Marangoz(Gemi Marangozu)
- Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
- Gemici
- İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))
- Metal Sac İşleme İşçisi
- Brülör Bakım Ve Onarımcısı
- Gemi İzolasyoncusu
- Bulaşıkçı (Stevard)
- Çarkçıbaşı (Gemi)
- Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri
- Hidrolik Pnömatikçi
- Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)
- Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi
- Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
- Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle)
- Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi
- Genel Servis İşçisi (gemi)
- Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları
- Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi
- Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
- Kızakçı (Gemi)
- Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)
- Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
- Kompresörcü (Gemi)
- Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
- Konfeksiyon Makineleri Tamircisi
- Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı
- Otomotiv Elektrikçisi
- Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi
- Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı
- Otomotiv Elektrikçisi
- Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller(Pişirici (Ekmek))
- Plastik Mamuller İmal İşçisi
- Raspacı (Gemi)
- Marangoz
İZMİR
- Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı
- İnşaat Boyacısı/Boyacı
- Ağır Silah Bakım Onarımcısı
- Armadör İşçisi
- Taşlama Tezgâh İşçisi
- İnşaat Ustası
- Elektrikçi (Genel)
- İnşaat Ustası
- Tekne Montaj İşçisi
- İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı
- Elektronik Teknisyeni
- İş Makineleri Operatörü
- Tesviyeci
- Bahçıvan
- Fiberglasçı
- Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
- İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))
- Metal Sac İşleme İşçisi
- Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı
- Hidrolik Pnömatikçi
- Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)
- Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi
- Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
- Genel Servis İşçisi (gemi)
- Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları
- Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
- Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
- Plastik Mamuller İmal İşçisi
- Raspacı (Gemi)
- Sıcak Demirci
- Marangoz
- Otomotiv Kaporta Ustası
İŞKUR MSB BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
KAYSERİ
- Teknik Ressam
- Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
- Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)
- Uçak Elektroniği Teknisyeni
- Uçak Gövde Motor Teknisyeni
- Otomotiv Boya Ustası
- Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni
- Elektrikçi (Genel)(Elektrikçi-Uçak)
- Uçak Gövde Motor Teknisyeni
- Plastik Mamuller İmal İşçisi
- Kimya Teknolojisi Teknisyeni
- Otomotiv Boya Onarımcısı
KOCAELİ
- Armadör İşçisi
- Elektrikçi (Genel)
- Tekne Montaj İşçisi
- İnşaat Ustası
- Elektrikçi (Genel)
- Elektronik Teknisyeni
- İş Makineleri Operatörü
- Fiberglasçı
- İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))
- Metal Sac İşleme İşçisi
- Gemi İzolasyoncusu
- Gemici
- Çarkçıbaşı (Gemi)
- Hidrolik Pnömatikçi
- Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları
- Gemi İdarecisi (Güverte Kaptanı)
- Marangoz
KONYA
- Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi
MUĞLA
- Armadör İşçisi
- Dökümcü (Metal)
- Taşlama Tezgâh İşçisi
- Elektrikçi (Genel)
- Elektronik Teknisyeni
- Tesviyeci
- İş Makineleri Operatörü
- İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))
- Metal Sac İşleme İşçisi
- Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi
- Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
- Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları
- Raspacı (Gemi)
- Marangoz
NİĞDE
- Terzi
- Metal Sac İşleme İşçisi
- Kaynak Teknisyeni
- Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)
- Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
- Otomotiv Boya Ustası
- Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı
- Marangoz
SİVAS
- Sıhhi Tesisatçı
- Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
TEKİRDAĞ
- Anahtarcı (Çilingir)
- Elektrikçi (Genel)
- Kalorifer Tesisatçısı
- Marangoz
- Oto Camcısı
İŞKUR MSB BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
2022 MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Milli Savunma Bakanlığı'nın ilanında, meslek ve pozisyona göre başvuran kişilerde farklı nitelikler aransa da genel başvuru şartları şunlar olarak belirtildi:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve ilan tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak.
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
7. Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
9. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).
10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik'in 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
11. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
12. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
13. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
İŞKUR MSB BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN