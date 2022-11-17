Haberler Haberler İSKİ SU KESİNTİSİ – 17 Kasım 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ – 17 Kasım 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini paylaştı. Bugün hangi ilçelerde suların kesileceğini araştıran vatandaşlar için 17 Kasım Perşembe 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri haberimizde derledik. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve ‘sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabı…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 09:40 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 09:50
İSKİ SU KESİNTİSİ – 17 Kasım 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi yapılacak ilçelerin listesini günlük olarak paylaşmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'da hangi ilçelerde suların kesileceğini ve suların ne zaman geleceğini merak eden vatandaşlar ise arama motorlarında, 17 Kasım Perşembe 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri araştırıyor. İşte mahalle mahalle su kesintisi listesi...

17 KASIM 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

B.ÇEKMECE

MURAT ÇEŞME MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
Başlama Tarihi : 2022-11-16 23:05:57.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

EYÜPSULTAN

YEŞİLPINAR MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-17 08:17:27.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ZEYTİNBURNU

YENİDOĞAN MAH,GÖKALP MAH

Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi : 2022-11-17 08:30:46.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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