2023 TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLDU? | Kırmızı ışıkta geçmek, hız sınırını aşmak, kemer takmamak, drift atmak cezası ne kadar?

2023 TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLDU? | Trafikte vatandaşların kural ihlali yapmasına engel olmak amacıyla uygulanan cezalarda 2023 yılı tutarları belli oldu. Kırmızı ışıkta geçmek, hız sınırını aşmak, kemer takmamak, alkollüyken araç kullanmak ve drift atmak gibi kural ihlallerinde uygulanan para cezalarında tutar, yeni yıl ile birlikte güncellenirken arama motorlarında araştırılan 2023 trafik cezaları ne kadar oldu? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

2023 TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLDU?

2023 yılının trafik cezaları Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte belli oldu. TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon verileri doğrultusunda belirlenen bu orana göre, önümüzdeki yıl kırmızı ışıkta geçmenin cezası 952 liraya yükselecek. Başkan Erdoğan indirim yetkisini kullanırsa bazı oranlar yeniden belirlenecek.