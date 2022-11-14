2023 TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLDU? | Kırmızı ışıkta geçmek, hız sınırını aşmak, kemer takmamak, drift atmak cezası ne kadar?

2023 TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLDU? | Trafikte vatandaşların kural ihlali yapmasına engel olmak amacıyla uygulanan cezalarda 2023 yılı tutarları belli oldu. Kırmızı ışıkta geçmek, hız sınırını aşmak, kemer takmamak, alkollüyken araç kullanmak ve drift atmak gibi kural ihlallerinde uygulanan para cezalarında tutar, yeni yıl ile birlikte güncellenirken arama motorlarında araştırılan 2023 trafik cezaları ne kadar oldu? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...
2023 TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLDU?
2023 yılının trafik cezaları Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte belli oldu. TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon verileri doğrultusunda belirlenen bu orana göre, önümüzdeki yıl kırmızı ışıkta geçmenin cezası 952 liraya yükselecek. Başkan Erdoğan indirim yetkisini kullanırsa bazı oranlar yeniden belirlenecek.
- Kırmızı ışıkta geçme: 951 TL
- Hız sınırını %10-%30'a kadar aşma: 951 TL
- Hız sınırını %50'den fazla aşma: 4 bin 64 TL
- Alkollü araçla ilk yakalanma: 4 bin 64 TL
- Ehliyetsiz araç kullanma: 8 bin 90 TL
- Drift atma: 20 bin 342 TL
- Emniyet kemeri takmama: 436 TL
- Yetkisi dışında siren kullanma: 4 bin 64 TL
- Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma: 20 bin 977 TL
- Alkol testine itiraz etme: 951 TL
- Sahte plaka kullanma: 2 bin 312 TL
- Emniyet şeridini ihlal etme: 4 bin 64 TL
- Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak: 436TL
- Takip mesafesine uymamak: 436 TL'
- Plakanın okunur olmasını engelleyecek değişiklikler: 1671 TL
- Yayalara öncelik vermeme: 888 TL