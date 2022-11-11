Haberler Haberler KPSS-2022/10 TERCİH NASIL YAPILIR? | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvurusu ekranı! İşte koşullar...

KPSS-2022/10 TERCİH NASIL YAPILIR? | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvurusu ekranı! İşte koşullar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ÖSYM aracılığı ile personel alımı yapacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından birçok kişi detayları araştırmaya başladı. Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Peki, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı 88 personel alımı şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 17:00 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 17:30
KPSS-2022/10 TERCİH NASIL YAPILIR? | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvurusu ekranı! İşte koşullar...

KPSS-2022/10 tercih nasıl yapılır sorusunun cevabı binlerce aday tarafından yapılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ÖSYM aracılığı ile personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu açıklama ile, personel alımı detayları, başvuru şartları gibi bilgiler merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI KAÇ PERSONEL ALACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÖSYM aracılığıyla mühendis alımı yaptığını duyurdu. Bakanlık bünyesinde 8 ilde istihdam edilmek üzere toplam 88 mühendis alımı yapılacak.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini, 11 – 17 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Tercihte bulunmak isteyen adayların en geç 17 Kasım saat 23.59'a kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

PERSONEL ALIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN!

ÖSYM TERCİH KILAVUZU AÇIKLAMASI!

ÖSYM'den KPSS-2022/10 tercih süreciyle ilgili açıklamada geldi. Yapılan açıklamada "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak." Adaylar, sürecin detaylarını KPSS-2022/10 tercih kılavuzu üzerinden öğrenebilecek. ÖSYM, "KPSS-2022/10 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" başlıklı duyuru paylaştı.

Yapılan açıklamada "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/10 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Adaylar tercihlerini, 11 – 17 Kasım 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 17 Kasım 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/10 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir." denildi.

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