GÜNEŞ TUTULMASI İSTANBUL'DAN GÖRÜLECEK Mİ? | 2022 yılının ikinci Güneş tutulmasına saatler kala arama motorlarında yapılan araştırmalar hız kazandı. Yılda 4 kez gerçekleşen ve ikisi Ay tutulması, ikisi ise Güneş tutulması olarak görülen tutulmalardan sonuncusu olan 25 Ekim parçalı Güneş tutulması, ülkemizden de izlenebileceği öğrenilince büyük ilgi gördü. Peki Güneş tutulması saat kaçta? 2022 Güneş Tutulması İstanbul'dan görülecek mi? Güneş tutulması izlenir mi, nasıl izlenir? İşte tüm merak edilenler...

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Ay'ın gölgesinin merkezi Dünya'yı gözden kaçırdığında, Dünya'nın kutup bölgelerinde kısmi bir güneş tutulması meydana gelir. 25 Ekim 2022'de gerçekleşecek olan yılın ikinci ve son güneş tutulması, yakında Avrupa , Urallar ve Batı Sibirya , Orta Asya , Batı Asya , Güney Asya ve Afrika'nın kuzey doğusundan izlenebilecek bir parçalı güneş tutulmasıdır . Kısmi tutulmanın maksimum evresi, Nizhnevartovsk yakınlarındaki Rusya'daki Batı Sibirya Ovası'nda kaydedilecek. Tutulma, Türkiye Saati İle 12.40 - 15.05 saatleri arasında gerçekleşecek. Maksimum evresi ise 13.50'de görülecek.

2022 GÜNEŞ TUTULMASI İSTANBUL'DAN GÖRÜLECEK Mİ?

Parçalı tutulma, Afrika, Asya, Avrupa ve Birleşik Krallık'ta Guernsey'de kuzey yarımkürede görülebilecek ve en uç noktasında kuzey kutbu ve Rusya'da olacak. Güneş tutulması Türkiye'den de görülebilecek. Aralarında İstanbul'un da yer aldığı birçok şehirde yüzde 40 civarında görülecek olan Güneş tutulması, şehrin ışıklarının yoğun olmadığı yerlerde rahatlıkla izlenebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI İZLENİR Mİ, NASIL İZLENİR?

Uzmanlar güneş tutulması sırasında güneşe özel koruma olmadan dürbün, teleskop veya çıplak gözle asla bakılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Çünkü tutulma sırasında güneşe korumasız veya yeterli koruma olmadan bakılması durumunda gözlerde uzun vadede hasar yaratan etkiler meydana gelme ihtimali bulunuyor.

Güneş tutulmaları veya diğer güneş olayları sırasında güneşi gözlemlemek için özel filtreler kullanılması göz sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Bunlar mevcut değilse, güneş ışığını bir yüzeye yansıtmak için iğne deliği projektörü kullanmak da başka bir sağlıklı gözlem yöntemi olacaktır.

3D GÖZLÜKLE GÜNEŞ TUTULMASI İZLENİR Mİ?

Güneş tutulmasını izlemek için 3D denilen üç boyutlu gözlüklerin yeterli olmadığını belirten uzmanlar, bu gözlüklerle güneş ışıklarına uzun süre maruz kalmanın gözde kalıcı hasar bırakabileceğini belirterek tutulmayı izlemenin en sağlıklı yolunun tutulma gözlükleri olduğunu belirtiyor.