Haberler Haberler SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? - 20 Ekim AFAD son depremler

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? - 20 Ekim AFAD son depremler

AFAD'ın resmi sitesinde yayınlanan bilgiye göre Kahramanmaraş'ta korkutan bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada gündem olan sarsıntı, çevre illerden de hissedilirken vatandaşlar arama motorlarında Son dakika deprem mi oldu? | Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? - 20 Ekim AFAD son depremler konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 15:40
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? - 20 Ekim AFAD son depremler

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), resmi internet sitesinde, Kahramanmaraş'ta deprem olduğunu kaydetti. Çevre illerden de hissedildiği bildirilen deprem hakkında arama motorlarında Son dakika deprem mi oldu? | Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? - 20 Ekim AFAD son depremler konuları araştırılırken AFAD son depremleri haberimizde derledik.

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KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU? KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan depremin şiddeti 4,5 olarak ölçüldü. Sarsıntı yerin 8.31 km altında meydana gelirken AFAD, konuya ilişkin henüz olumsuz bir ihbar bulunmadığını kaydetti. 20 Ekim Perşembe günü gerçekleşen sarsıntının saati ise 14.34.59 olarak açıklandı.

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20 EKİM 2022 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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