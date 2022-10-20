EYT SON DAKİKA | Sigortasızlar EYT'den nasıl yararlanacak? Sigortasız çalıştırılan EYT'liler için formül belli oldu

EYT Emeklilikte yaşa takılanlar yasasında son düzlüğe girilirken, yasayla ilgili aramalar da artıyor.

EYT yasasının çıkmasını dört gözle bekleyen vatandaşlar "EYT başvuru şartları neler?", "EYT ne zaman çıkacak?" ve son günlerde de "Sigortasızlar EYT'den faydalanabilecek mi?" sorularının yanıtlarını merak ediyor.

Peki, sigortasız olanlar EYT'den nasıl yaralanacak? EYT başvuru şartları neler? İşte bu soruların yanıtları...

SİGORTASIZLAR EYT'DEN YARARLANABİLECEK Mİ?

EYT düzenlemesinin 2022 Aralık ayında tamamlanıp kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Bu düzenlemede, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortasız çalıştırılmış vatandaşlar, sigortasız çalıştırıldıkları dönemle ilgili hizmet tespiti için hareket geçti.

Yasa gereği, sigortasız çalışılan günlerin sigortaya sayılabilmesi için kişinin hizmet tespiti davası açması gerekiyor.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 86. maddesine göre, hizmet tespit davasının işten çıkış yapılan yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde açılması şart.

Ancak, bu beş yıllık zaman aşımı süresinin aranmadığı durumlar da mevcut. Vatandaşların bazı durumlarda süre dolduktan yıllar sonra da dava açma hakkı bulunuyor.

EYT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

8 Ekim 1999'da yürürlüğe giren yasal düzenlemenin ardından emeklilikte yaşa takılanlar için TBMM'ye gelecek olan yeni yasal düzenlemeyle emeklilik yolu da açılmış olacak.

Bu yılın aralık ayında tamamlanması umulan düzenlemeye göre, 8 Ekim 1999 öncesinde sigorta kaydı olan ve 3 bin 600 prim gününü tamamlayan SSK'lılar ile 5 bin 400 iş gününü tamamlayan Bağ-Kur'lular EYT düzenlemesine yasalaşmasının ardından başvurularını yapabilecekler.