Haberler Haberler TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2022? | TUS tercihleri ne zaman başlayacak? - ÖSYM tercih kılavuzu

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2022? | TUS tercihleri ne zaman başlayacak? - ÖSYM tercih kılavuzu

Tıpta uzmanlık eğitimi almak ve branş seçimi için Tıp Fakültesi öğrencilerinin katılım gösterdiği TUS/2 2022'de sonuçlar heyecanla bekleniyor. 4 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşen sınavın ardından adaylar, ÖSYM'nin açıkladığı kontenjanlar tablosuyla tercih yapmak için geri sayarken TUS tercihleri ne zaman başlayacak? sorusu da sıklıkla araştırılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 11:34 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 12:04
TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2022? | TUS tercihleri ne zaman başlayacak? - ÖSYM tercih kılavuzu

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2022? | Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri ve mezunlarının, uzmanlaşmak istedikleri branşı seçerek o branşta eğitim görmelerini sağlayan TUS, 4 Eylül 2022'de gerçekleşti. Adaylar, TUS 2022 2. dönem kontenjanlarının da açıklanmasının ardından tercih tarihlerini araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından 4 Eylül'de yapılan TUS sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte TUS sınav sonuçları sonrasında aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini yapacak olan adaylar, boş kontenjanlar kılavuzluğunda tercihlerini yapacak. TUS tercih işlemleri için ÖSYM tarihi 19 Ekim 2022 olarak belirledi. ÖSYM takvimine göre 19– 25 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak..

2022 TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, Tıpta Uzmanlık Eğitimi sınavında 2. dönem sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sitesinden erişim sağlayabilecekler. Her uzmanlık seçiminin yapıldığı puana bağlı olarak ilgili bir tablo görüntülenir. Kontenjan tablosunda yer alan programlar, ilgili ağırlıklı uzmanlık sınavı puanı 45 ve üzeri olan programlardan seçilir. Yerleştirme kriteri olarak kullanılan ağırlıklı yeterlik sınavına 45 puanın altında girenler, bu puanla öğrenci alan programlara yerleştirme sürecine dahil edilmezler.

TUS/2 2022 SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM TERCİH KILAVUZU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2022-TUS 1. dönem sınavı 4 Eylül 2022'de gerçekleşti. ÖSYM, TUS 2. Sönem kontenjan kılavuzunu yayınladı.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

TUS 2022 2. DÖNEM KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Son dakika haberleri: Usta yazardan derbi maçı sonrası bomba iddia! "Takımı şampiyon yapamaz"
İngiltere bu cinayeti konuşuyor: Türk radyocu Koray Alpergin önce öldürüldü sonra yakılmaya çalışıldı
Menajeri G.Saray'ı resmen duyurdu! Transfer...
F.Bahçe'de Arda Güler zirvesi! 2 milyon euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS sorgulama ekranı
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
Sözleşmeli Er başvuru sorgulama ekranı e-Devlet
İstanbul barajlardaki doluluk oranı (19 Ekim 2022)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Carew'in başı dertte! Suçunu kabul etti Carew'in başı dertte! Suçunu kabul etti 12:12
Emin Kar vefatının birinci yılında anıldı Emin Kar vefatının birinci yılında anıldı 12:06
G.Saray - Kastamonuspor maçı saat kaçta? G.Saray - Kastamonuspor maçı saat kaçta? 12:00
Kocaelispor stadına kavuşuyor Kocaelispor stadına kavuşuyor 11:39
G.Saray hakemleri şikayet etti! İşte o 6 madde G.Saray hakemleri şikayet etti! İşte o 6 madde 11:31
Hatayspor - Düzcespor maçı saat kaçta? Hatayspor - Düzcespor maçı saat kaçta? 11:15
Daha Eski
Samsunspor - Muş 1984 Muşspor maçı saat kaçta? Samsunspor - Muş 1984 Muşspor maçı saat kaçta? 11:04
Almanya Ismael'i konuşuyor! "Şaşırtıcı" Almanya Ismael'i konuşuyor! "Şaşırtıcı" 10:58
Trezeguet'den takımına övgü! Trezeguet'den takımına övgü! 10:48
Menajeri G.Saray'ı resmen duyurdu! Transfer... Menajeri G.Saray'ı resmen duyurdu! Transfer... 10:38
G.Saray'dan Okan Buruk paylaşımı! G.Saray'dan Okan Buruk paylaşımı! 10:29
19 Ekim Çarşamba ZTK maçları 19 Ekim Çarşamba ZTK maçları 10:29